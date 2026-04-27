El Leapmotor B10 eléctrico ya está en Chile: un SUV compacto con 360 km de autonomía

Con el arribo del nuevo B10 eléctrico, Leapmotor da un paso más en el mercado chileno en la expansión de la electromovilidad accesible. Este SUV del segmento C se posiciona como una alternativa moderna y funcional, combinando dimensiones familiares con un alto nivel de tecnología y eficiencia.

En el apartado mecánico, el B10 está impulsado por un motor eléctrico que entrega 218 hp y 240 Nm de torque, cifras que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 8 segundos, con una velocidad máxima de 170 km/h. Su batería de 56,2 kWh ofrece una autonomía de hasta 360 kilómetros bajo ciclo WLTP, lo que lo convierte en una opción equilibrada para el uso diario urbano y desplazamientos interurbanos.

PEDRO BRITO

A nivel de diseño, el modelo presenta una silueta contemporánea y proporciones bien logradas: 4.515 mm de largo y una distancia entre ejes de 2.735 mm aseguran un habitáculo amplio y versátil. En el interior, el enfoque está claramente puesto en la experiencia digital. Destaca la pantalla central de 14,6 pulgadas con sistema Leap One, impulsado por el procesador Snapdragon 8155 y el sistema operativo LEAP OS 4.0 Plus, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

El ecosistema tecnológico se complementa con acceso mediante tarjeta NFC, control remoto desde aplicación móvil y un tablero digital de 8,8 pulgadas. A esto se suma un techo panorámico Sky View de 1,8 m² que refuerza la sensación de amplitud interior.

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En seguridad, el B10 integra siete airbags, cámara 360° y 12 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). Su estructura de acero de alta resistencia, junto a la suspensión trasera multibrazo y una distribución de peso 50:50, contribuyen a una conducción estable y confortable. No menor es su calificación de cinco estrellas en pruebas Euro NCAP.

El B10 100% eléctrico ya se encuentra disponible en la red de concesionarios oficiales de la marca a un precio de $19.990.000, que incluye bono de financiamiento.