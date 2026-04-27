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    El Leapmotor B10 eléctrico ya está en Chile: un SUV compacto con 360 km de autonomía

    El nuevo modelo de la marca apuesta por eficiencia, conectividad y seguridad en el competitivo segmento C-SUV, con un equilibrio atractivo entre prestaciones y precio.

     
    PEDRO BRITO

    Con el arribo del nuevo B10 eléctrico, Leapmotor da un paso más en el mercado chileno en la expansión de la electromovilidad accesible. Este SUV del segmento C se posiciona como una alternativa moderna y funcional, combinando dimensiones familiares con un alto nivel de tecnología y eficiencia.

    En el apartado mecánico, el B10 está impulsado por un motor eléctrico que entrega 218 hp y 240 Nm de torque, cifras que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 8 segundos, con una velocidad máxima de 170 km/h. Su batería de 56,2 kWh ofrece una autonomía de hasta 360 kilómetros bajo ciclo WLTP, lo que lo convierte en una opción equilibrada para el uso diario urbano y desplazamientos interurbanos.

    PEDRO BRITO

    A nivel de diseño, el modelo presenta una silueta contemporánea y proporciones bien logradas: 4.515 mm de largo y una distancia entre ejes de 2.735 mm aseguran un habitáculo amplio y versátil. En el interior, el enfoque está claramente puesto en la experiencia digital. Destaca la pantalla central de 14,6 pulgadas con sistema Leap One, impulsado por el procesador Snapdragon 8155 y el sistema operativo LEAP OS 4.0 Plus, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

    El ecosistema tecnológico se complementa con acceso mediante tarjeta NFC, control remoto desde aplicación móvil y un tablero digital de 8,8 pulgadas. A esto se suma un techo panorámico Sky View de 1,8 m² que refuerza la sensación de amplitud interior.

    PEDRO BRITO

    En seguridad, el B10 integra siete airbags, cámara 360° y 12 sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS). Su estructura de acero de alta resistencia, junto a la suspensión trasera multibrazo y una distribución de peso 50:50, contribuyen a una conducción estable y confortable. No menor es su calificación de cinco estrellas en pruebas Euro NCAP.

    El B10 100% eléctrico ya se encuentra disponible en la red de concesionarios oficiales de la marca a un precio de $19.990.000, que incluye bono de financiamiento.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosLeapmotorB10SUVVehículos eléctricosElectromovilidad

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