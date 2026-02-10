SUSCRÍBETE POR $1100
    El Mercedes-AMG GLC 53 vuelve con un motor de 6 cilindros

    El cambio de propulsor deja atrás los modelos de cuatro cilindros híbrido enchufable, marcando un giro en la estrategia de electromovilidad.

     
    Mercedes-Benz AG – Communicati

    Mercedes-AMG intensifica su ofensiva en el segmento de SUV deportivos con la presentación de la nueva generación del AMG GLC 53, una versión con prestaciones potentes, diseño musculoso y tecnologías propias de la marca con el objetivo inoxidable de mejorar experiencia de conducción más emocionante y refinada.

    La gran novedad es que reintroduce un motor de seis cilindros en línea con asistencia eléctrica que potencia la respuesta y el carácter del vehículo, al tiempo que mejora su entrega general de potencia y par motor sobre las versiones anteriores.

    Con esta decisión rompe con los sistemas híbridos enchufables de los GLC 63 y el sedán E53, pasando a una tecnología microhíbrida con énfasis en el motor de combustión.

    Mercedes-Benz AG – Communicati

    El corazón del nuevo GLC 53 es un motor 3.0 litros turbo de seis cilindros asistida eléctricamente con un generador de arranque de 48 V, con lo que es capaz de producir alrededor de 449 caballos de fuerza y 443 Nm de par, con alzas momentáneas de torque superiores gracias a la función de overboost que ofrece un empuje adicional durante breves aceleraciones intensas.

    Esta configuración mecánica se combina con una transmisión automática y el sistema de tracción integral 4MATIC+, permitiendo un rendimiento equilibrado y una dinámica ágil tanto en carretera como en curvas exigentes.

    Mercedes-Benz AG – Communicati

    Estéticamente, el AMG GLC 53 mantiene la presencia imponente y el lenguaje visual característico de AMG: líneas musculosas, entradas de aire rebajadas, parrilla específica y detalles distintivos que resaltan su deportividad. Los faros y luces traseras con tecnología LED actualizada refuerzan un aspecto moderno, mientras que las opciones de llantas de gran tamaño y detalles en negro o acabados cromados permiten acentuar aún más el estilo personal del SUV.

    En el interior, incorpora acabados premium y elementos centrados en el conductor, incluyendo asientos deportivos con soporte reforzado, tapicerías exclusivas y materiales de alta calidad, así como la última generación del sistema de infoentretenimiento con conectividad avanzada. El ambiente interior busca transmitir deportividad y lujo a la vez, con controles intuitivos y un diseño enfocado en la ergonomía.

    Mercedes-Benz AG – Communicati

    Además de la versión principal, Mercedes-AMG prepara diversas opciones de personalización y paquetes opcionales que permitirán a los clientes adaptar el GLC 53 a sus preferencias, incluyendo mejoras en manejo dinámico, sistemas de asistencia a la conducción y detalles de diseño exterior e interior.

    Esta nueva generación llega en un momento en que las marcas de lujo redefinen sus SUV de altas prestaciones, equilibrando potencia, eficiencia y tecnología. Al sustituir los anteriores motores de cuatro cilindros ppor este seis en línea más robusto, AMG busca responder tanto a la demanda de un desempeño más tradicional como a la necesidad de cumplir con normativas más estrictas sin sacrificar emociones al volante.

