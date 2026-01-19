El próximo Rolls-Royce eléctrico mira al Cullinan para definir su camino

Bajo el frío del norte de Suecia, y con un pesado camuflaje encima, Rolls-Royce dejó ver las primeras señales concretas de su siguiente paso eléctrico. Tras el estreno del Spectre, la firma de Goodwood avanza con un SUV a baterías que, por tamaño y presencia, remite de inmediato al Cullinan. No es casualidad: el modelo a combustión sigue siendo el más pedido por los usuarios de la marca.

Las imágenes captadas durante pruebas muestran un vehículo de proporciones muy similares al Cullinan: frontal largo, carrocería alta y una parte trasera voluminosa. Aun así, hay diferencias que apuntan a un desarrollo nuevo. El capó sería más corto, el pilar A cambia su ángulo y la línea de ventanas se desplaza hacia atrás, algo habitual en autos eléctricos que no requieren un motor delantero tradicional.

El frontal anticipa una evolución de la parrilla Pantheon, más cerrada y con un tratamiento distinto, posiblemente pensada para integrar sensores y cámaras. Los faros, en tanto, mantendrían una disposición cuadrada, con luces diurnas delgadas sobre ellos.

Aunque Rolls-Royce no ha entregado detalles técnicos, el CEO de la compañía, Chris Brownridge, ya había adelantado el movimiento. En enero pasado señaló que “habrá otro Rolls-Royce eléctrico a finales de este año”. Consultados nuevamente, la marca se limitó a responder que “no puede hacer comentarios sobre planes futuros de productos”.

El Cullinan representó la mayor parte de las 5.664 unidades vendidas por Rolls-Royce en 2025. Por eso, todo indica que este SUV eléctrico no llegará a borrar de inmediato al modelo a combustión, sino a convivir con él. La idea sería ofrecer alternativas, en un mercado de lujo donde la transición eléctrica avanza, pero sin apuro.

El debut podría darse en eventos como el Festival de la Velocidad de Goodwood o Pebble Beach, con miras a su llegada comercial durante 2027 o 2028.