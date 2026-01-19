SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    El próximo Rolls-Royce eléctrico mira al Cullinan para definir su camino

    El segundo modelo de la marca británica fue visto en pruebas y su debut estaría más cerca de lo esperado.

     

    Bajo el frío del norte de Suecia, y con un pesado camuflaje encima, Rolls-Royce dejó ver las primeras señales concretas de su siguiente paso eléctrico. Tras el estreno del Spectre, la firma de Goodwood avanza con un SUV a baterías que, por tamaño y presencia, remite de inmediato al Cullinan. No es casualidad: el modelo a combustión sigue siendo el más pedido por los usuarios de la marca.

    Las imágenes captadas durante pruebas muestran un vehículo de proporciones muy similares al Cullinan: frontal largo, carrocería alta y una parte trasera voluminosa. Aun así, hay diferencias que apuntan a un desarrollo nuevo. El capó sería más corto, el pilar A cambia su ángulo y la línea de ventanas se desplaza hacia atrás, algo habitual en autos eléctricos que no requieren un motor delantero tradicional.

    El frontal anticipa una evolución de la parrilla Pantheon, más cerrada y con un tratamiento distinto, posiblemente pensada para integrar sensores y cámaras. Los faros, en tanto, mantendrían una disposición cuadrada, con luces diurnas delgadas sobre ellos.

    Aunque Rolls-Royce no ha entregado detalles técnicos, el CEO de la compañía, Chris Brownridge, ya había adelantado el movimiento. En enero pasado señaló que “habrá otro Rolls-Royce eléctrico a finales de este año”. Consultados nuevamente, la marca se limitó a responder que “no puede hacer comentarios sobre planes futuros de productos”.

    El Cullinan representó la mayor parte de las 5.664 unidades vendidas por Rolls-Royce en 2025. Por eso, todo indica que este SUV eléctrico no llegará a borrar de inmediato al modelo a combustión, sino a convivir con él. La idea sería ofrecer alternativas, en un mercado de lujo donde la transición eléctrica avanza, pero sin apuro.

    El debut podría darse en eventos como el Festival de la Velocidad de Goodwood o Pebble Beach, con miras a su llegada comercial durante 2027 o 2028.

    Más sobre:NoticiasRolls RoyceSUVCullinanAutos de LujoElectromovilidadautos eléctricos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cifra histórica: Falabella invertirá US$900 millones en el 2026

    Dólar estable en medio de repunte del cobre e inquietud por amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia

    Gobernador Giacaman por incendios en Biobío: “No tengo dudas de que hay muchas más personas fallecidas”

    Kast mantiene presentación de su gabinete para mañana y evita criticar a Boric por gestión en incendios

    Minuto a Minuto| Autoridades se reúnen para coordinar control de incendios forestales en el sur del país

    Grupo Santander compra el negocio de rentas vitalicias de Principal en Chile

    Lo más leído

    1.
    Nueva RAM Rampage 2026: suma motor diésel y refuerza la seguridad

    Nueva RAM Rampage 2026: suma motor diésel y refuerza la seguridad

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Incendios forestales: los albergues habilitados con alimentación Junaeb en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: los albergues habilitados con alimentación Junaeb en Ñuble y Biobío

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Gobernador Giacaman por incendios en Biobío: “No tengo dudas de que hay muchas más personas fallecidas”
    Chile

    Gobernador Giacaman por incendios en Biobío: “No tengo dudas de que hay muchas más personas fallecidas”

    Incendios forestales: los albergues habilitados con alimentación Junaeb en Ñuble y Biobío

    Kast mantiene presentación de su gabinete para mañana y evita criticar a Boric por gestión en incendios

    Cifra histórica: Falabella invertirá US$900 millones en el 2026
    Negocios

    Cifra histórica: Falabella invertirá US$900 millones en el 2026

    Dólar estable en medio de repunte del cobre e inquietud por amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia

    Grupo Santander compra el negocio de rentas vitalicias de Principal en Chile

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días
    Tendencias

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    Qué se sabe del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 39 muertos en España

    “Comportamiento inaceptable”: la CAF condena los hechos registrados en la final de la Copa Africana de Naciones
    El Deportivo

    “Comportamiento inaceptable”: la CAF condena los hechos registrados en la final de la Copa Africana de Naciones

    A fondo con Rigoberto Urán: “La necesidad no es una excusa para doparse”

    “Juan Tagle tiene capacidad para presidir la ANFP y mucho más”: las frases más destacadas de la entrevista a Pablo Milad

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026
    Finde

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026

    Una temporada “desquiciada”: todo lo que se sabe sobre el nuevo ciclo de Euphoria

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza
    Mundo

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Trump advierte a Noruega que no se siente obligado a “pensar puramente en la paz” tras no recibir el Nobel

    “Es un accidente muy difícil de explicar”: Lo que se sabe de la peor tragedia ferroviaria en España desde 2013

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”