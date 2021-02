El tierno robot de Hyundai que te ayudará a elegir un auto nuevo

Si es tierno y tecnológico, seguro que es asiático, y DAL-e no es la excepción. Este lindo robot con inteligencia artificial es la nueva contratación del showroom de Hyundai en Seúl.

Programado para cumplir funciones de atención al cliente en este concesionario, el robot de Hyundai se suma al historial ese modelos interactivos desarrollados por marcas de autos (como Asimo de Honda y Kirobo de Toyota), y la firma ya asegura que sus funciones se podrían ir mejorando gracias a actualizaciones en el futuro.

Así, DAL-e, acrónimo de “Drive you, Assist you, Link with you-experience”, es un adorable modelo de 1,16 metros de alto y 60 cm de ancho y fondo, que no solo puede listar los beneficios de los modelos de Hyundai, también cuenta con funciones avanzadas de procesamiento del lenguaje natural y reconocimiento facial, recordándole a los clientes incluso cuando deben ponerse su mascarilla.

El robot cuenta con dos ojos que se ven reflejados en una pantalla frontal, los que van cambiando su expresión dependiendo de sus “emociones”. Cuenta con cuatro ruedas omnidireccionales que le permiten un movimiento autónomo, pudiendo acompañar a los clientes al navegar por la sala de ventas.

Hyundai asegura que DAL-e puede entablar una conversación fluida con las personas, entregando información relevante acerca de modelos, tecnología y características, además de los servicios específicos que ofrece la marca. También puede responder preguntas y gesticula con sus brazos para acompañar las respuestas.

DAL-e cuenta con otras dos pantallas, una en la parte superior para que los clientes puedan navegar por la información entregada (es táctil) y una en la zona central, que muestra diversas imágenes.

Este robot fue desarrollado especialmente pensando en ayudar en los días de alto flujo en el concesionario, además de ofrecer una excelente atención a aquellas personas que prefieren no ser atendidas por un ser humano por medio a contagiarse de Covid-19 por la interacción con otras personas.

Por ahora DAL-e se moverá solo en un concesionario de Hyundai en Seúl, aunque no se descarta que en el futuro, modelos similares o más evolucionado puedan ayudar a la gente a elegir su auto nuevo en otras partes del mundo.