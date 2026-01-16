El Volvo EX60 habla solo (y escucha mejor)

A días de su estreno mundial, el Volvo EX60 vuelve a aparecer en escena. No lo hace mostrando diseño ni cifras, sino adelantando cómo funcionará su cerebro digital. La apuesta está en la inteligencia artificial, el control por voz y una arquitectura electrónica pensada para acompañar al conductor sin robarle atención al camino.

Tras revelar parte de su sistema eléctrico, con hasta 810 kilómetros de autonomía y recargas rápidas que permiten recuperar 340 km en 10 minutos, la marca sueca ahora pone el foco en la tecnología. En especial, en la plataforma central llamada HuginCore, que integra arquitectura eléctrica, computador central, controladores y software en un solo sistema.

Este núcleo fue desarrollado junto a Google, Nvidia y Qualcomm Technologies. La operación diaria del vehículo queda en manos del Snapdragon Cockpit Platform, encargado del procesamiento, mientras que el Snapdragon Auto Connectivity Platform asegura una conectividad constante y fluida.

Uno de los puntos más llamativos es la integración del asistente Gemini de Google. Gracias a esta inteligencia artificial, el conductor puede manejar múltiples funciones solo con la voz, sin sacar las manos del volante ni desviar la vista. El sistema incluso permite mantener conversaciones naturales, sin comandos rígidos ni frases predefinidas.

A esto se suma la plataforma Nvidia Drive, con el chip Drive AGX Orin, que garantiza respuestas rápidas en el sistema de infoentretenimiento y reduce tiempos de espera, apuntando a una conducción más intuitiva.

El EX60 también contará con actualizaciones remotas, lo que permitirá que sus sistemas evolucionen con el tiempo. Según la marca, esta tecnología “apoyará a los conductores en tiempo real. Les ayuda a anticipar peligros más rápido, evitar riesgos potenciales y reaccionar de manera tranquila y segura cuando sucede lo inesperado”.

La presentación oficial del Volvo EX60 está agendada para el 21 de enero.