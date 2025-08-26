El Yangwang U9 rompe el récord mundial de velocidad para eléctricos: mirá los detalles de la hazaña

El hiperdeportivo eléctrico Yangwang U9 Track Edition, de la marca premium de BYD, ha dejado una huella imborrable en el mundo automotor. En un reciente intento en Alemania, alcanzó los 472,41 km/h, estableciendo un nuevo récord mundial para un vehículo eléctrico de producción, superando con creces los registros previos.

Este logro del piloto alemán Marc Bassengen la pista de pruebas germana de Papenburg, fue posible gracias a su potencia de 3.019 caballos (1.700 extra respecto al U9 de serie), generados por cuatro motores eléctricos de 755 kW cada uno. El rendimiento del bólido de 2.680 kilos se ve complementado por su sofisticado sistema de vectorización de par, que ajusta dinámicamente el impulso entre cada rueda para mantener la estabilidad en condiciones extremas.

Además, el U9 incorpora un sistema de suspensión activa DiSus-X, capaz de reconfigurar la altura y comportamiento de cada rueda de forma individual. Esta tecnología no solo mejora el agarre y la maniobrabilidad, sino que también permite maniobras sorprendentes como “saltar” obstáculos o ejecutar giros sobre su propio eje, elevando al vehículo a otra dimensión en términos de control dinámico.

Comparado con su versión estándar, que había registrado 391,94 km/h y un tiempo de vuelta de 7 minutos y 17,9 segundos en el circuito Nürburgring, esta nueva edición marca un salto en prestaciones.

El logro pone en exhibición la capacidad tecnológica de BYD y su submarca de lujo Yangwang, además de consolidad la presencia de China en la élite de los superdeportivos electrificados, tradicionalmente dominada por marcas europeas.

Los especialistas creen que el próximo desafío del Yangwang U9 Track Edition debería ser en Nürburgring, donde el Xiaomi SU7 marcó 7′04′'9 (el SU7 Ultra Prototype no homologado hizo 6′22′'0).