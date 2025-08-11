Es el fin de una era: Volkswagen planea terminar con el Touareg

Volkswagen tiene decidido poner fin a la producción del Touareg, el SUV de alta gama que nació en 2002 como una propuesta del propio Ferdinand Piëch para elevar la imagen de la marca y posicionarse en el segmento alto.

La fecha programada para el fin, de acuerdo a lo que informan una serie de medios europeos, sería en 2026.

La decisión obedece a un cambio de estrategia: priorizar modelos más rentables y populares, reduciendo el foco en vehículos de alta gama.

touareg

Sucede que después de un inicio prometedor, con ventas anuales en Europa que llegaron a ser de 25 mil unidades, hoy se venden apenas un poco más de un tercio de esa cifra. En contrapartida, su precio no ha dejado de subir y, en algunos países, se puede encontrar en 80 mil euros, cerca de $90 millones.

En este nuevo enfoque, el Tayron —una versión XL del Tiguan— asumirá el lugar del Touareg en muchas regiones, con configuraciones de cinco y siete plazas, mayor versatilidad y un perfil más asequible.

A eso se suma la posibilidad de que el Atlas reemplace al Touareg como el SUV premium de la firma alemana en algunos países, como ya lo hizo en Estados Unidos -bajo el nombre Teramont, a partir de 2017.

La eliminación del Touareg no sería la única que está analizando Volkswagen por estos días: la salida del ID.5, su SUV eléctrico presentado en 2021, que no ha tenido la salida a público que se esperaba, en especial en el mercado chino.