SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Es el fin de una era: Volkswagen planea terminar con el Touareg

Lanzado en 2022, el SUV premium de la marca alemana dice adiós. Sus bajas ventas, producto de sus altos precios, sería el motivo detrás de la decisión.

Lorena Gallardo GilPor 
Lorena Gallardo Gil
Volkswagen Touareg

Volkswagen tiene decidido poner fin a la producción del Touareg, el SUV de alta gama que nació en 2002 como una propuesta del propio Ferdinand Piëch para elevar la imagen de la marca y posicionarse en el segmento alto.

La fecha programada para el fin, de acuerdo a lo que informan una serie de medios europeos, sería en 2026.

La decisión obedece a un cambio de estrategia: priorizar modelos más rentables y populares, reduciendo el foco en vehículos de alta gama.

touareg

Sucede que después de un inicio prometedor, con ventas anuales en Europa que llegaron a ser de 25 mil unidades, hoy se venden apenas un poco más de un tercio de esa cifra. En contrapartida, su precio no ha dejado de subir y, en algunos países, se puede encontrar en 80 mil euros, cerca de $90 millones.

En este nuevo enfoque, el Tayron —una versión XL del Tiguan— asumirá el lugar del Touareg en muchas regiones, con configuraciones de cinco y siete plazas, mayor versatilidad y un perfil más asequible.

A eso se suma la posibilidad de que el Atlas reemplace al Touareg como el SUV premium de la firma alemana en algunos países, como ya lo hizo en Estados Unidos -bajo el nombre Teramont, a partir de 2017.

La eliminación del Touareg no sería la única que está analizando Volkswagen por estos días: la salida del ID.5, su SUV eléctrico presentado en 2021, que no ha tenido la salida a público que se esperaba, en especial en el mercado chino.

Más sobre:Noticiasmercadovolkswagentouareg

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Presidente de las aseguradoras y nueva modalidad de Fonasa: “El trato directo no mejoraría en nada los problemas que tiene la licitación”

Sky y Air Canada firman acuerdo para compartir red en la región

Persecución en Valparaíso: detienen a menores que robaron auto, atropellaron a un carabinero y terminaron chocando

Squella presiona para que Chile Vamos y Demócratas sellen pacto parlamentario: “Para lograr mayoría en la Cámara eso es clave”

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

Cadem: Kast lidera, Jara retrocede y Matthei recupera el tercer lugar en eventual primera vuelta

4.
Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

Aguilar por críticas a su postura en caso de profesor de Limache: “De ninguna manera justificamos esas acciones”

5.
Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Ossandón y Castro son citados a comisión de la Cámara para dar explicaciones por la Biblioteca del Congreso

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Maluma detiene su concierto y regaña a una mujer que llevó a su bebé de un año

Maluma detiene su concierto y regaña a una mujer que llevó a su bebé de un año

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

El antes y el después de Gaza: dron revela la magnitud de la devastación desde que estalló el conflicto

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Servicios

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Rating del domingo 10 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 10 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana
Chile

Hasta cuándo rige la restricción vehicular en la Región Metropolitana

Persecución en Valparaíso: detienen a menores que robaron auto, atropellaron a un carabinero y terminaron chocando

Squella presiona para que Chile Vamos y Demócratas sellen pacto parlamentario: “Para lograr mayoría en la Cámara eso es clave”

Presidente de las aseguradoras y nueva modalidad de Fonasa: “El trato directo no mejoraría en nada los problemas que tiene la licitación”
Negocios

Presidente de las aseguradoras y nueva modalidad de Fonasa: “El trato directo no mejoraría en nada los problemas que tiene la licitación”

Sky y Air Canada firman acuerdo para compartir red en la región

Latam y Santander renuevan su histórica alianza para acumular millas y canjear premios

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años
Tendencias

Quién era Juan Carlos Ramírez, el popular actor de la Rosa de Guadalupe que falleció a los 38 años

Calor y posible lluvia: el inestable pronóstico para Santiago esta semana

Quién era Miguel Uribe Turbay, el precandidato presidencial de Colombia que murió dos meses después de un atentado

Dónde y a qué hora ver a Botafogo vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Botafogo vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Internacional por la Copa Libertadores

Grandes problemas para Manuel Pellegri: Betis pierde a una de sus principales figuras a días del inicio de LaLiga

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

Macron afirma que la ocupación de Gaza es un “desastre anunciado” de “una gravedad sin precedentes”
Mundo

Macron afirma que la ocupación de Gaza es un “desastre anunciado” de “una gravedad sin precedentes”

Las autoridades de Gaza elevan a casi 61.500 los fallecidos por la ofensiva israelí

Trump anuncia que “liberará” este lunes a Washington de la delincuencia: “La escoria desaparecerá”

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?