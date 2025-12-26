SUSCRÍBETE POR $1100
    Estos son los autos con nuevas energías más vendidos de Chile

    Las ventas de autos electrificados suben en el país a un ritmo acelerado. Cada segmento tiene a sus líderes delineados.

     

    El acumulado de ventas de autos electrificados a noviembre muestra que se han comercializado 31.208 unidades, un 92,5% más que a ese mismo mes de 2024 (11.524), de acuerdo al último informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), una muestra de que las nuevas energías avanzan con fuerza en el mercado chileno.

    Los electrificados no enchufables (microhíbridos e híbridos convencionales) son los más comercializados, con 23.647 unidades, seguidos por los electrificados enchufables, con 7.561.

    En el primer grupo, los microhíbridos sumaron 14.539 unidades y los híbridos convencionales, 9.108 unidades. En el segundo, en tanto, los 100% eléctricos suman 4.717 y los híbridos enchufables, 2.844 unidades.

    En noviembre de 2025, las cifras de venta de vehículos electrificados fueron de 3.645 unidades, 2.908 no enchufables (1.921 microhíbridos y 987 híbridos convencionales) y 737 enchufables (453 eléctricos y 284 híbridos enchufables).

    Los líderes de cada segmento se han consolidado durante el año, como Volvo entre los eléctricos, BYD en los híbridos enchufables (el segmento con más variedad de marcas en los primeros lugares), Toyota entre los híbridos convencionales y Suzuki en los microhíbridos.

    Top 5 vehículos eléctricos (BEV)

    • Volvo EX30: 607
    • Tesla Model Y: 463
    • Tesla Model 3: 352
    • Renault Kwid E-Tech: 273
    • BYD Yuan Pro: 254

    Top 5 vehículos híbridos enchufables (PHEV+PEREV)

    • BYD Shark GS: 425
    • Changan CS55 IDD: 387
    • Volvo XC60 II: 348
    • DFSK 600: 256
    • BYD Song Pro: 214

    Top 5 vehículos híbridos enchufables (HEV+EREV)

    • Toyota Corolla Cross: 2.140
    • Toyota Yaris Cross: 1.489
    • Hyundai Kona: 1.286
    • Toyota RAV4: 1.224
    • Hyundai Tucson: 664

    Top 5 vehículos microhíbridos (MHEV)

    • Suzuki Fronx: 3.644
    • Suzuki Swift: 2.342
    • Suzuki Grand Vitara: 1.712
    • Peugeot 3008: 1.394
    • Peugeot Nuevo 2008: 1.345
    Más sobre:NoticiasANACIndustria automotrizAutos eléctricosHíbridosmicrohíbridosElectromovilidadVolvoTeslaToyotaSuzukiBYD

    COMENTARIOS

