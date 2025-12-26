Estos son los autos con nuevas energías más vendidos de Chile

El acumulado de ventas de autos electrificados a noviembre muestra que se han comercializado 31.208 unidades, un 92,5% más que a ese mismo mes de 2024 (11.524), de acuerdo al último informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), una muestra de que las nuevas energías avanzan con fuerza en el mercado chileno.

Los electrificados no enchufables (microhíbridos e híbridos convencionales) son los más comercializados, con 23.647 unidades, seguidos por los electrificados enchufables, con 7.561.

En el primer grupo, los microhíbridos sumaron 14.539 unidades y los híbridos convencionales, 9.108 unidades. En el segundo, en tanto, los 100% eléctricos suman 4.717 y los híbridos enchufables, 2.844 unidades.

En noviembre de 2025, las cifras de venta de vehículos electrificados fueron de 3.645 unidades, 2.908 no enchufables (1.921 microhíbridos y 987 híbridos convencionales) y 737 enchufables (453 eléctricos y 284 híbridos enchufables).

Los líderes de cada segmento se han consolidado durante el año, como Volvo entre los eléctricos, BYD en los híbridos enchufables (el segmento con más variedad de marcas en los primeros lugares), Toyota entre los híbridos convencionales y Suzuki en los microhíbridos.

Top 5 vehículos eléctricos (BEV)

Volvo EX30: 607

Tesla Model Y: 463

Tesla Model 3: 352

Renault Kwid E-Tech: 273

BYD Yuan Pro: 254

Top 5 vehículos híbridos enchufables (PHEV+PEREV)

BYD Shark GS: 425

Changan CS55 IDD: 387

Volvo XC60 II: 348

DFSK 600: 256

BYD Song Pro: 214

Top 5 vehículos híbridos enchufables (HEV+EREV)

Toyota Corolla Cross: 2.140

Toyota Yaris Cross: 1.489

Hyundai Kona: 1.286

Toyota RAV4: 1.224

Hyundai Tucson: 664

Top 5 vehículos microhíbridos (MHEV)