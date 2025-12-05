Estos son los modelos y las marcas que lideran las ventas en Chile

La Tercera - 20141201 - Venta de Automoviles - 17 Junio 2013 Venta de Automoviles 17 Junio 2013 Venta de Automoviles Venta de Automoviles - Santiago - Metropolitana - Chile - Andres Perez - Andres Perez - VENTA DE AUTOS NUEVOS - LOTEO DE AUTOS NUEVOS - ACOPIO DE AUTOS NUEVOS -

De acuerdo al último informe entregado por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), noviembre tuvo un incremento mensual de 2,1% en la venta de automóviles nuevos en Chile, con 25.620 patentamientos.

Durante 2025 ya se acumulan 281.021 vehículos livianos y medianos comercializados, un aumento de 2,4% en el año, con el mercado completa un mejor registro que en 2024 (274.405). Ahora la meta es superar a 2023 (286.762).

¿Cuáles son las marcas y los modelos que lideran las distintas mediciones acumuladas del reporte de la ANAC, a falta de un mes para el cierre de la temporada?

Top 10 marcas más vendidas

Toyota: 22.020

Suzuki: 19.879

Hyundai: 19.426

Kia: 17.005

Chevrolet: 16.079

Ford: 14.550

Peugeot: 13.995

GWM: 13.695

Changan: 11.074

Mitsubishi: 10.495

Top 10 autos de pasajeros

Suzuki Baleno: 5.622

Kia Soluto: 5.375

Hyundai Grand i10 HB: 4.030

Chevrolet Sail: 3.268

Suzuki Swift: 2.796

Toyota Yaris: 2.243

Hyundai Accent: 1.742

Kia Morning: 1.666

Suzuki Celerio: 1.340

Nissan Versa: 1.340

Top 10 SUV

Chery Tiggo 2: 5.887

Chevrolet Groove: 4.653

Omoda C5: 4.404

Mazda CX5: 4.292

GWM Jolion: 4.206

Hyundai Tucson: 3.692

Suzuki Fronx: 3.486

Ford Territory: 3.385

Hyundai Creta: 3.195

Kia Sonet: 3.168

Top 10 camionetas