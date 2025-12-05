Estos son los modelos y las marcas que lideran las ventas en Chile
El mercado automotor nacional cerró el mes con un alza de 2,1% y 25.620 mil unidades comercializadas.
De acuerdo al último informe entregado por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), noviembre tuvo un incremento mensual de 2,1% en la venta de automóviles nuevos en Chile, con 25.620 patentamientos.
Durante 2025 ya se acumulan 281.021 vehículos livianos y medianos comercializados, un aumento de 2,4% en el año, con el mercado completa un mejor registro que en 2024 (274.405). Ahora la meta es superar a 2023 (286.762).
¿Cuáles son las marcas y los modelos que lideran las distintas mediciones acumuladas del reporte de la ANAC, a falta de un mes para el cierre de la temporada?
Top 10 marcas más vendidas
- Toyota: 22.020
- Suzuki: 19.879
- Hyundai: 19.426
- Kia: 17.005
- Chevrolet: 16.079
- Ford: 14.550
- Peugeot: 13.995
- GWM: 13.695
- Changan: 11.074
- Mitsubishi: 10.495
Top 10 autos de pasajeros
- Suzuki Baleno: 5.622
- Kia Soluto: 5.375
- Hyundai Grand i10 HB: 4.030
- Chevrolet Sail: 3.268
- Suzuki Swift: 2.796
- Toyota Yaris: 2.243
- Hyundai Accent: 1.742
- Kia Morning: 1.666
- Suzuki Celerio: 1.340
- Nissan Versa: 1.340
Top 10 SUV
- Chery Tiggo 2: 5.887
- Chevrolet Groove: 4.653
- Omoda C5: 4.404
- Mazda CX5: 4.292
- GWM Jolion: 4.206
- Hyundai Tucson: 3.692
- Suzuki Fronx: 3.486
- Ford Territory: 3.385
- Hyundai Creta: 3.195
- Kia Sonet: 3.168
Top 10 camionetas
- Toyota Hilux: 7.804
- Mitsubishi L200: 7.224
- GWM Poer: 6.687
- Ford New Ranger: 4.606
- Maxus T60: 3.891
- RAM 700: 2.302
- Ford F-150: 2.040
- Chevrolet Silverado: 1.781
- JMC Grand Avenue: 1.684
- KGM Grand Musso: 1.659
