Extreme E: el exitoso estreno de la carrera de todoterrenos eléctricos en Chile

La emoción de la Extreme E llegó a su punto cúlmine en los últimos giros de la final. Pese a que son solo cuatro vueltas, dos con cada piloto por equipo, la final del Copper X Prix disputado en Antofagasta no dejó a nadie indiferente y la expectativa con una competencia en la que estaban presentes grandes campeones del mundo, como Sebastién Loeb, Carlos Sainz y Nasser Al-Attiyah, cumplió de sobremanera.

Tras la jornada decisiva en el desierto de Atacama, Alejandro Agag, quien había adelantado el día anterior que Chile puede ser una de las sedes permanentes de la Extreme E, dijo que fue “una grandísima carrera, un éxito increíble. Hemos visto a los grandes campeones luchando a tope y con un resultado fantástico para esta primera vez en Sudamérica. Ahora ya nos vamos a Punta del Este, con muchas ganas de volver y me gustaría que fuese mañana la carrera en Punta del Este”.

El triunfo de la penúltima fecha de la temporada fue para el equipo X44, compuesto precisamente por el francés Sebastién Loeb y la pilota Cristina Gutiérrez.

Sébastien Loeb y Cristina Gutiérrez celebran el triunfo. Foto: Extreme E.

El francés dijo que “fue una carrera increíble, con un comienzo complicado, quizás no estaba en la mejor posición, pero logré salir primero de la primera curva y eso fue un buen paso; luego Tanner (Foust, del equipo McLaren) estaba luchando realmente duro, me estuvo presionando y, de hecho, adelantó al final de la segunda vuelta, así que estuvo muy apretado entre nosotros, pero Cristina hizo un gran trabajo después también y al final ganamos la carrera. Es lo mejor que podíamos hacer, sabíamos que si perdíamos muchos puntos estaríamos fuera del campeonato y ahora sé que estamos aún en carrera, creo que algunos puntos atrás, pero todavía existe una chance y seguiremos luchando”.

La pilota del ganador X44, Cristina Gutiérrez, quien de paso alcanzó la vuelta más rápida, precisó que “en la última vuelta ya sabíamos que había penalizaciones, pero no sabía cuál, entonces he intentado empujar hasta el final, Seb (Loeb) me ha dejado en una buenísima posición, muy junto a McLaren y dándolo todo hasta el final. Creo que deja el campeonato más abierto, que Rosberg no haya puntuado aquí y sí que lo hayamos hecho los tres perseguidores lo hace más justo y más abierto de cara a la última prueba en Uruguay

En segundo lugar, tras una serie de penalizaciones a los equipos GMC Hummer EV y NEON McLaren (por saltarse banderas de la pista), finalizó el equipo Acciona Sainz XE Team. El piloto Carlos Sainz indicó tras la carrera que “aunque llegamos a la final, no fue fácil desde donde estábamos. Hemos sido constantes y hemos ido mejorando, y en la vida hay que seguir mejorando, ¡aunque es difícil a mi edad!”.

Laia Sanz (ESP) / Carlos Sainz (ESP), Acciona | Sainz XE Team, leads Klara Andersson (SWE) / Nasser Al-Attiyah (QAT), Abt Cupra XE, Cristina Gutierrez (ESP) / Sebastien Loeb (FRA), followed by Team X44, Hedda Hosas (NOR) / Kevin Hansen (SWE), JBXE, and Emma Gilmour (NZL) / Tanner Foust (USA), NEOM McLaren Extreme E

Su compañera de equipo, Laia Sanz, precisó sobre el Cupper X Prix que “sabía que había habido muchas banderas penalizaciones pendientes, entonces teníamos alguna oportunidad de llegar a podio y desde la radio me dijeron que empujara a todo lo que podía y así lo he intentado. Contentos entonces por estar en el podio”.

El tercer equipo que completó el podio, aunque se oficializó minutos después de terminada la carrera (incluso se hizo la ceremonia de premiación con el equipo GMC Hummer), fue el ABT Cupra XE.

Nasser Al-Attiyah, el piloto del team que lleva el emblema de la marca española, comentó que “ha sido increíble terminar en el podio en la prueba de Extreme E disputada en Chile. No fue fácil, pero aprendimos mucho, así que estoy seguro de que en la próxima cita intentaremos repetir este resultado”.

Sobre su rivalidad con Loeb y Sainz, el catarí señaló que “no fue sencillo correr contra ellos, los dos tienen mucha experiencia en este tipo de carreras desde el año pasado, pero nosotros estamos ahí e intentamos manejar lo mejor posible. Estoy seguro que la próxima carrera será más fácil para nosotros, entendemos un poco más de este tipo de situaciones. Fue un buen fin de semana para nosotros”.

Su compañera en el ABT Cupra XE, la sueca Klara Andersson, era una de las más felices y declaró que “la final del Copper X Prix fue muy emocionante e intensa. Nasser hizo un gran comienzo y, tras el cambio de piloto, pude salir en cuarto lugar. A pesar de algunos problemas de visibilidad, creo que el fin de semana ha sido muy positivo en general. Estoy feliz de que Cupra haya terminado en el podio, ha sido increíble”

Respecto de lo vivido el fin de semana, donde debió reemplazar de última hora a Jutta Klienschmidt, Andersson dijo que “ha sido una montaña rusa desde el viernes por la tarde cuando recibí el llamado sentándome en el auto por unas horas, después el sábado por la mañana y ahora he dado ocho vueltas con este auto y en esta pista. Terminar en el podio con Nasser es simplemente sensacional sin todo su apoyo y el del equipo no habría sido posible me sentí muy confiada en nuestro potencial y veremos qué sucede en el futuro pero estoy más que feliz”.

Ahora, la carrera de todoterrenos eléctricos emprende rumbo a Punta del Este. Los vehículos se embarcarán en St Helena que los aguarda en el puerto de Mejillones, desde donde zarpará con dirección sur para cruzar el Cabo de Hornos y entrar al océano Atlántico.

La última fecha será el 26 y 27 de noviembre, donde se conocerá al nuevo monarca de la Extreme E. El principal candidato, por la ventaja en la tabla, es el RXR, aunque el X44 de Loeb y Gutiérrez sigue soñando con darle caza y levantar la copa de campeones.

Tabla de posiciones

1. RXR / Mikaela Åhlin-Kottulinsky Johan Kristoffersson - 83 puntos

2. X44 / Cristina Gutiérrez y Sébastien Loeb - 66 puntos

3. GMC Hummer EV/ Sara Price y Kyle Leduc - 60 puntos

4. ACCIONA / Laia Sanz y Carlos Sainz - 55 puntos

5. NEOM McLaren / Catie Munnings y Timmy Hansen - 34 puntos

6. Genesis Andretti United / Tamara Molinaro y Timo Scheider - 33 puntos

7. XITE Energy / Emma Gilmour y Tanner Foust - 29 puntos

8. JBXE / Hedda Hosås y Kevin Hansen - 25 puntos

9. ABT Cupra / Jutta Kleinschmidt y Nasser Al Attiyah - 21 puntos

10. Veloce Racing / Christine GZ y Lance Woolridge - 8 puntos