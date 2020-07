Fernando Alonso se sumaría a exclusiva lista de campeones que regresan a la F1

Es un “secreto a voces”, pero el mundo del motorsport ya se prepara para la noticia que mañana debería confirmarse: Fernando Alonso regresa a la Fórmula 1.

El asturiano retorna a la gran competencia del automovilismo de la mano del equipo Renault, precisamente donde vivió sus días de mayor gloria y donde se coronó campeón del mundo en dos ocasiones (2005 y 2006). La escudería del rombo confirmó en mayo que, pese a los problemas económicos que atraviesa la compañía, nada la bajará de la F1.

Fernando Alonso

Para el español, será su tercera etapa en la casa francesa (antes estuvo de 2002 a 2006 y de 2008 a 2009). Ahora, con un contrato a tres años, tomará el lugar de Daniel Ricciardo, quien ya anunció su paso a McLaren, donde reemplazará a Carlos Sainz. El compañero de Alonso, de no mediar sorpresas, sería el francés Esteban Ocon.

El regreso del ex hombre de McLaren y Ferrari le permitirá pasar a formar parte de un selecto grupo de ex campeones mundiales que vuelven a acelerar en la máxima prueba del motorsport y solo el tiempo dirá si lo hizo con el mismo éxito de algunos de sus predecesores.

Lauda

Uno de los monarcas más recordados que volvió a las pistas fue Niki Lauda (en mayo se cumplió un año de su muerte). El austríaco, quien estuvo al borde de la muerte en el Gran Premio de Alemania en 1976 donde un accidente le quemó gran parte de su cuerpo, dijo adiós a la F1 en 1979 luego de estar con el equipo Brabham.

La adrenalina de la competencia lo trajo de vuelta en 1982. La nueva casa de Lauda fue McLaren durante cuatro temporadas, donde nuevamente se impuso como monarca en 1984, cuando superó por solo medio punto a su compañero, Alain Prost. El adiós definitivo llegaría en 1985.

Un año después del retorno de Lauda, en 1983, se anunció el regreso de Alan Jones. El australiano, campeón del mundo en 1980, se había retirado en 1981, pero su regreso no fue del todo exitoso y en su primera carrera con el Team Arrows, en el GP de Estados Unidos de 1983, debió abandonar. Luego, otro año fuera del Gran Circo para retornar, esta vez con el equipo norteamericano Haas. Los resultados tampoco fueron dignos de un ex campeón, ya que no terminó ninguna de las carreras que disputó en 1985, mientras al año siguiente sumó puntos en dos carreras (4º en Austria y 6º en Italia), finalizando en la duodécima posición del campeonato.

Ya en la década de los 90, muy bullado fue el retorno Alain Prost en la temporada 1993. El francés, quien había sido despedido de Ferrari en 1991, comentó tras su salida de la casa de Maranello que no volvería a la F1, dejando atrás tres títulos del mundo (1985, 1986 y 1989). Sin embargo, el deseo de correr fue más fuerte en el francés y firmó para Williams. El regreso fue en 1993, donde ratificó los pergaminos que lo tienen entre los mejores pilotos de la historia, ganando siete fechas y llevándose su cuarto campeonato del mundo. Ahí sí vino el adiós final de Alain Prost.

Un año más tarde Nigel Mansell se sumaría a la lista. El británico había logrado campeonar con Williams en 1992, luego de haber sido subcampeón en tres ocasiones (1986, 1987 y 1991). Según versiones de prensa, Mansell exigió un aumento de sueldo luego del título, lo que no fue aceptado, por lo que abandonó la competencia. Eso sí, no se fue a descansar, sino que se marchó a la IndyCar, donde se coronó campeón y se inscribió, de paso, como el primer piloto que se hacía del primer lugar en su temporada debut.

En eso estaba cuando la tragedia se encargó de llevar de vuelta a Mansell a la F1. Fue en 1994, cuando regresó para reemplazar a Ayrton Senna, quien falleció el 1 de mayo de 1994 en el Gran Premio de San Marino. Ese año, Mansell disputó tres fechas y se quedó con el triunfo en la última carrera disputada en Australia. Al año siguiente, con los colores de McLaren, disputó sus dos últimas carreras, retirándose en ambas debido a problemas con su auto.

El nuevo siglo traería otros regresos. Uno de los más esperados sin duda fue el Michael Schumacher, para muchos el mejor piloto de la historia. El alemán dijo adiós por primera vez luego de ser subcampeón en 2006, cuando perdió el título contra el Renault de Fernando Alonso. Con su retiro quedaba una carrera impresionante, una que ostenta 91 victorias y siete títulos mundiales.

El primer intento por traer de vuelta al Kaiser fue en 2009, para que se hiciera cargo de la butaca de Felipe Massa, quien había sufrido un accidente en Hungaroring. En aquella ocasión la respuesta fue negativa, sin embargo, al año siguiente el alemán volvería de la mano de Mercedes. En la casa de la estrella solitaria permanecería tres temporadas, hasta su retiro en 2012, justo un año antes del accidente esquiando que todavía lo tiene postrado.

Otro ex campeón con Ferrari que se atrevió a regresar a la F1, es Kimi Raikkonen. Monarca con el Cavallino Rampante en 2007, dijo adiós en 2009 para probar suerte en el mundial de rally y en la Nascar. Los resultados no lo acompañaron y en 2012 aceptó la propuesta de retorno con el equipo Lotus. Tras dos años con el equipo británico, retornó a Ferrari. Con la Scuderia permaneció por cinco años, sin poder repetir el título. Actualmente es uno de los pilotos del equipo Alfa Romeo Racing.

Como se ve, un listado exclusivo y acotado al que, si no sucede nada extraño en las próximas horas, debería sumarse el español Fernando Alonso, uno de los pilotos más talentosos de los últimos años.