Ferrari cambia de idea: evalúa revivir la caja manual

El año pasado, Enrico Galliera, director comercial y de marketing de Ferrari, aseguraba que si los clientes de Ferrari querían una caja de cambios manual su única opción era adquirir uno de los clásicos de la marca.

Desde Maranello no había salido un vehículo con ese tipo de transmisión desde el California de 2012 y esperaban seguir así. Pero, al parecer, el peso de voz de los usuarios fue más fuerte y la marca italiana estaría próxima a revivir la caja manual en su buque insignia 12Cilindri.

En medio de las críticas que ha recibido el lanzamiento de su primer vehículo eléctrico, Luce, presentado esta semana, el sitio The Supercar Blog soltó esta bomba, que asegura podría materializarse en julio.

La posible llegada de un 12Cilindri manual aparece como una señal dirigida precisamente a los entusiastas más puristas de la marca. Según trascendió, el modelo debutaría bajo la denominación “12Cilindri MM” y tendría una producción extremadamente limitada, reservada solo para clientes de alto perfil.

El deportivo mantendría el motor V12 atmosférico de 6,5 litros del actual 12Cilindri, capaz de desarrollar 819 caballos de fuerza y 678 Nm de torque, aunque reemplazando la transmisión automática de doble embrague por una esperada caja manual.

De concretarse, Ferrari volvería a ofrecer un V12 manual por primera vez desde el 599 GTB Fiorano lanzado en 2007.

La decisión tendría un fuerte componente simbólico para la marca italiana, especialmente en momentos donde la industria avanza aceleradamente hacia la electrificación. Así, buscaría equilibrar innovación tecnológica y tradición mecánica, pero manteniendo vivo uno de los elementos más valorados por los fanáticos de los deportivos clásicos.