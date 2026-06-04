Fiat amplía su ofensiva global con los nuevos Grizzly y Grizzly Fastback

Con una propuesta enfocada en la movilidad familiar y la comodidad diaria, llegan dos nuevos integrantes al segmento C que buscan ampliar la presencia de Fiat en mercados clave de Europa, Latinoamérica y Medio Oriente.

Se trata de los nuevos Grizzly y Grizzly Fastback, que comparten plataforma y filosofía, pero apuntan a públicos distintos gracias a enfoques claramente diferenciados en diseño y funcionalidad.

El Grizzly adopta una carrocería SUV de líneas más rectas y proporciones verticales que privilegian la habitabilidad. Con una longitud inferior a los 4,5 metros, ofrece un amplio espacio interior, una mayor altura para los ocupantes y una configuración pensada para responder a las necesidades de las familias tanto en ciudad como en viajes de larga distancia.

Por su parte, el Grizzly Fastback apuesta por una imagen más deportiva y sofisticada. Su silueta aerodinámica, junto con un lenguaje de diseño más refinado, busca atraer a quienes priorizan el estilo sin sacrificar la funcionalidad. Además, ofrece una mayor capacidad de carga longitudinal, convirtiéndose en una alternativa ideal para escapadas y trayectos largos.

Ambos modelos destacan por una marcada presencia visual gracias a su firma lumínica LED y a una arquitectura desarrollada para maximizar el aprovechamiento del espacio. La plataforma global Smart Car de Stellantis, utilizada también en otros modelos orientados a la relación precio-producto, permite combinar eficiencia, versatilidad y competitividad.

En el interior, la propuesta pone el foco en la comodidad y la tecnología. Los nuevos SUV incorporan materiales de mejor calidad, una atención especial a los detalles y soluciones diseñadas para simplificar la vida cotidiana de conductores y pasajeros.

La gama mecánica contempla alternativas para diferentes necesidades, incluyendo motores a gasolina, híbridos y completamente eléctricos, siguiendo la estrategia de electrificación progresiva de la marca.

Su lanzamiento está previsto para el segundo semestre de este año.