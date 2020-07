Fin a la teleserie: el WRC vuelve en septiembre con el Rally de Estonia

El World Rally Championship comunicó este jueves que la emoción motorsport regresará la primera semana de septiembre con el Rally de Estonia, que se convierte en el 33º país en albergar una fecha mundialista. Así, habrán pasado más de 22 semanas desde que el WRC sufrió la suspensión producto del coronavirus (la última fecha disputada fue la de México, a mediados de marzo).

Antes de la para se habían disputado apenas tres carreras: Montecarlo, Suecia y México. A ellas se sumarán la mencionada carrera de Estonia (4 al 6 de septiembre), Turquía (24 al 27 de septiembre) y Alemania (15 al 18 de octubre, para finalizar con el Rally de Cerdeña, entre el 29 octubre y el 1 de noviembre, y poner el broche en Japón, del 19 al 22 de noviembre. Eso hasta el momento, porque la organización del campeonato tiene en carpeta sumar otras dos fechas: el Rally de Bélgica, que podría disputarse del 2 al 4 de octubre, y el de Croacia, que aún no tiene una fecha estimativa.

“El anuncio del reinicio de hoy envía una clara señal de que el WRC 2020 está de vuelta”, señaló el promotor Oliver Ciesla. El dirigente alemán agregó que “hemos trabajado incansablemente con la FIA, nuestros competidores, equipos y potenciales rallies, en circunstancias excepcionales, para revisar el calendario. Las noticias de hoy permiten al WRC reiniciar en el momento adecuado y asegurar una temporada digna de un campeonato mundial. Los aficionados demuestran una gran pasión por el WRC tanto en Estonia como en Italia. La expectativa allí, y en todo el deporte en general, aumentará rápidamente a partir de ahora, antes del reinicio del campeonato en septiembre”.

Ciesla se mostró satisfecho de que la organización haya sido capaz de gestionar a lo menos ocho carreras (podrían ser 10) en esta complicada temporada golpeada por la pandemia.

El WRC no vendrá este año a Sudamérica. Argentina no apareció en la recalendarización y Chile, como era sabido, no organizará su prueba esta temporada, a la espera de regresar en 2021.

El World Rally Championship es el último de los campeonatos mundiales en anunciar su regreso, luego de que la Fórmula 1 diera el pie a inicios de junio y la Fórmula E hiciera lo propio a mediados del mes pasado.