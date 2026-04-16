Geely EX5 EM-i debuta en Chile: el SUV súper híbrido con hasta 1.300 km de autonomía

Geely expande su portafolio electrificado en Chile con el lanzamiento del nuevo Geely EX5 EM-i, un modelo que marca su entrada en el competitivo segmento C de los SUV híbridos enchufables. La propuesta apunta directamente a quienes buscan eficiencia sin renunciar a autonomía, tecnología ni versatilidad para el uso diario.

Desarrollado sobre la arquitectura EM-i, introduce el concepto de “Súper Híbrido”, pensado para maximizar la conducción en modo eléctrico en ciudad y ofrecer total libertad en trayectos largos. En ese contexto, uno de sus principales atributos es su autonomía total, que supera los 1.050 km y puede alcanzar hasta 1.300 km bajo ciclo NEDC, junto con un consumo ponderado que llega a los 125 km/l.

Esta versión híbrida enchufable mezcla un motor a gasolina de 1.5 litros de 98 Hp y 125 Nm, junto a otro eléctrico de 215 Hp y 262 Nm. Contempla dos opciones de batería LFP, de 18,4 kWh y 29,8 kWh, que permiten una autonomía 100% eléctrica de 105 km o hasta 170 km (NEDC), cifras que lo posicionan como una alternativa especialmente eficiente para desplazamientos urbanos diarios.

A esto se suma carga rápida en corriente continua, capaz de recuperar del 30% al 80% en apenas 16 minutos, además de carga AC de hasta 6,6 kW para el uso cotidiano.

En diseño, el modelo apuesta por una imagen robusta y moderna, con líneas limpias y una presencia sólida. Destacan elementos como iluminación LED, llantas de 19 pulgadas con neumáticos Goodyear F1, techo panorámico con apertura eléctrica y portalón trasero automático, configurando una propuesta atractiva tanto en estética como en funcionalidad.

El interior refuerza su carácter tecnológico con una pantalla central de 15,4 pulgadas y un clúster digital de 10,2”, integrados a una experiencia de conectividad avanzada mediante el sistema Flyme Auto.

Además, incorpora un sistema de sonido de 16 parlantes, elevando la experiencia a bordo hacia un estándar más cercano al segmento premium.

En términos de dimensiones y espacio, mide 4.740 mm de largo, 1.905 mm de ancho, 1.685 mm de alto, 2.755 mm de distancia entre ejes y 172 mm de despeje. Además, ofrece un maletero de 528 litros, ampliable hasta 2.065 litros, manteniendo capacidad para cinco ocupantes.

En seguridad, el EX5 EM-i incorpora un completo paquete de asistencias a la conducción, con 14 sistemas ADAS entre los que destacan control crucero adaptativo (ACC), frenado autónomo de emergencia (AEB) y monitoreo de punto ciego (BSD), reforzando su enfoque en protección y conducción asistida.

A nivel global, el modelo ya ha mostrado un desempeño destacado, con presencia en más de 20 países y reconocimientos como 5 estrellas Euro NCAP y el Red Dot Award 2025, lo que respalda su propuesta en seguridad y diseño.

Disponible en tres versiones y cinco colores, los valores del Geely EX5 EM-i son: