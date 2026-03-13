Honda pone marcha atrás a su proyecto eléctrico 0 Series

Honda decidió dar un giro en su estrategia de electrificación. La compañía japonesa canceló el desarrollo y la futura producción de tres modelos eléctricos que formaban parte de su nueva familia 0 Series: el Honda 0 SUV, el Honda 0 Saloon y el Acura RSX eléctrico.

Los vehículos estaban destinados principalmente al mercado de Estados Unidos y debían ser algunos de los primeros modelos construidos sobre una nueva plataforma dedicada para autos eléctricos. Sin embargo, el proyecto fue detenido antes de llegar a la etapa de producción.

La decisión llega en medio de cambios en el escenario global de la industria automotriz, donde el crecimiento de las ventas de vehículos eléctricos ha mostrado señales más lentas que las previstas en algunos mercados.

Un mercado que cambió de ritmo

En Estados Unidos, uno de los focos del plan eléctrico de Honda, el impulso a la electromovilidad perdió parte de su fuerza. Cambios en programas de subsidios y ajustes en las regulaciones ambientales modificaron el contexto en que las marcas proyectaban sus inversiones.

En ese escenario, la empresa reconoció que seguir adelante con los modelos cancelados podía generar pérdidas a largo plazo.

“Honda determinó que iniciar la producción y las ventas de estos tres modelos en el actual entorno comercial, donde la demanda de vehículos eléctricos está disminuyendo significativamente, probablemente resultaría en mayores pérdidas a largo plazo”, informó la compañía a través de un comunicado.

La decisión también refleja el aumento de la competencia global, especialmente desde fabricantes emergentes de Asia. Varias de estas marcas han acelerado el desarrollo de autos eléctricos con plataformas digitales, actualizaciones de software y sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

Impacto financiero y nuevo foco

Cancelar el programa también tiene efectos financieros. Honda deberá asumir costos asociados al desarrollo ya realizado, incluyendo equipos e inversiones vinculadas a la plataforma eléctrica.

La compañía estima que las pérdidas operativas relacionadas con esta decisión podrían alcanzar hasta 5,7 billones de yenes (32,1 billones de pesos chilenos) durante el actual año fiscal.

Pese al ajuste, Honda no abandona la electrificación. La empresa mantendrá proyectos eléctricos en desarrollo, pero en el corto plazo pondrá mayor atención en su gama de modelos híbridos, un segmento que sigue mostrando una demanda estable en varios mercados.

Además, la marca anticipa que reforzará su presencia en mercados en crecimiento, como India, donde espera ampliar su oferta de vehículos híbridos con precios más competitivos.

Mientras tanto, el plan eléctrico de Honda entra en una pausa que refleja un momento más amplio en la industria: la transición energética continúa, pero a un ritmo menos lineal de lo que muchos proyectaban hace apenas unos años.