    La creciente participación de Huawei en el desarrollo de tecnología para autos eléctricos inteligentes

    La compañía tecnológica colabora con cinco fabricantes chinos en 10 modelos de vehículos de alta gama, aportando software y componentes clave sin ingresar a la fabricación directa de automóviles.

     

    La industria de los autos eléctricos atraviesa una transformación profunda, en la que convergen movilidad, datos e inteligencia artificial, un escenario donde Huawei apunta a transformarse en un actor influyente, pese a no dedicarse a la fabricación de vehículos

    Lo suyo está más ligado a aportar tecnología para los modelos premium de última generación, como lo muestran las alianzas estratégicas que tiene con cinco marcas automotrices chinas.

    Este ecosistema colaborativo se articula en torno a la Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), integrada por marcas como Aito, Luxeed, Stelato, Maextro y SAIC, desarrolladas junto a fabricantes de peso en la industria china, como Chery, BAIC, JAC, Seres y SAIC Motor.

    El objetivo es integrar soluciones tecnológicas estandarizadas en áreas como asistencia avanzada a la conducción, cabinas digitales y sistemas de navegación autónoma, ofreciendo vehículos donde el software, los datos y la conectividad se convierten en el verdadero corazón de la experiencia automotriz.

    Dentro de este grupo, uno de los modelos que ha concentrado mayor atención es el Maextro S800, presentado recientemente en China. El vehículo ha sido destacado por medios especializados por su nivel de equipamiento, terminaciones y enfoque tecnológico, elementos que reflejan la orientación de estas alianzas hacia el segmento de mayor valor.

    ¿Y cuál es el aporte de Huawei, más conocido por sus teléfonos inteligentes? Su participación se concentra en el desarrollo y provisión de componentes tecnológicos considerados centrales en los vehículos inteligentes actuales, como sistemas operativos, plataformas de conducción asistida, soluciones de conectividad y procesamiento de datos, además de hardware especializado.

    Datos e IA en la conducción

    El desarrollo de la conducción autónoma y de sistemas avanzados depende en gran medida de la gestión de grandes volúmenes de información. En ese ámbito, Huawei trabaja con GAC Group, uno de los principales conglomerados automotrices de China, donde implementó su solución OceanStor Pacific scale-out storage como base de un lago de datos para inteligencia artificial aplicada a conducción autónoma.

    Esta infraestructura permite procesar grandes volúmenes de información generada por sensores, cámaras y radares, facilitando el entrenamiento de algoritmos y acortando los tiempos de desarrollo de nuevas funciones.

    ¿Y qué pasa en Chile?

    En el país, los aporte de Huawei ya está presente a través de cargadores eléctricos súper rápidos para uso industrial, comercial y residencial, disponibles mediante Huawei Digital Power y sus partners locales, que apuntan a habilitar una movilidad más inteligente, eficiente y sustentable, integrando energía, datos y conectividad.

