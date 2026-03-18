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    Hyundai confirma la fecha de presentación del Ioniq 3

    La marca surcoreana presentará su nuevo modelo en la Semana del Diseño de Milán, a fines de abril, en una muestra que busca conectar el proceso creativo con la movilidad eléctrica.

     

    Hyundai Motor Company confirmó su participación en la Semana del Diseño de Milán 2026, instancia donde mostrará el desarrollo de su identidad estética y adelantará el estreno mundial del Hyundai Ioniq 3, un nuevo integrante de su gama de vehículos eléctricos.

    La muestra se realizará entre el 21 y el 26 de abril en la Torneria Tortona, uno de los espacios habituales de este encuentro internacional. En ese contexto, la marca instalará una muestra titulada “Unfold Story”, concebida para explicar su proceso de diseño desde la idea inicial hasta su materialización en un vehículo.

    La propuesta se estructura como una instalación inmersiva que recorre distintas etapas del desarrollo creativo. A través de este formato, la compañía busca dar cuenta de cómo conceptos, materiales y soluciones técnicas se integran en la construcción de sus modelos, incluyendo tanto el diseño exterior como el interior.

    El estreno del Ioniq 3, que hasta ahora se ha conocido su versión conceptual, será el eje de esta presentación. Más que exhibir un producto terminado, Hyundai plantea mostrar el vínculo entre su filosofía de diseño y el resultado final en un vehículo eléctrico. La marca adelantó que se entregarán más detalles del modelo durante su debut oficial en Milán.

    En paralelo, diseñadores de la compañía realizarán talleres abiertos en los que se abordarán los principios que guían el desarrollo de sus vehículos. Estas actividades permitirán revisar cómo esos criterios han sido aplicados en el nuevo modelo, en línea con una estrategia que busca dar mayor visibilidad al proceso detrás del producto.

    La participación en este evento se enmarca en un contexto de expansión de la oferta electrificada de la marca en Europa. Según datos de la compañía, en 2025 cerca de una cuarta parte de sus ventas en la región correspondieron a modelos electrificados, mientras que la mayoría de su portafolio ya cuenta con alguna variante con este tipo de motorización.

    Con sede regional en Alemania, Hyundai gestiona sus operaciones en más de 40 países europeos, apoyada por una red de distribución que supera los 2.000 puntos. En ese mercado, la firma ha reforzado su desarrollo de vehículos eléctricos, con planes que consideran ampliar su gama en los próximos años.

    El Ioniq 3 se integra en esa hoja de ruta como uno de los lanzamientos previstos para 2026, en un escenario donde las marcas buscan diferenciarse no solo por tecnología o autonomía, sino también por el lenguaje de diseño que define a sus nuevos modelos.

    Más sobre:NoticiasHyundaiIONIQ 3autos eléctricosSemana del Diseño de Milánelectromovilidad

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