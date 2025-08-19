SUSCRÍBETE
Hyundai Creta 2015 presenta en Chile su última actualización

Uno de los SUV compactos más vendidos del país se renueva para mantener y buscar mejorar su posición entre los usuarios.

Romina CannoniPor 
Romina Cannoni

Desde su llegada, hace ya casi una década, el Hyundai Creta se transformado en uno de los SUV subcompactos más buscados en el país. Sus cifras lo confirman: en el informe de julio de la ANAC, aparece en el top 10 de los más vendidos del segmento durante 2025.

Con el objetivo de confirmar esa posición e intentar mejorarla, la marca surcoreana presenta la segunda actualización de la actual generación.

El nuevo Creta 2025 toma inspiración en los últimos modelos de la marca, como el Tucson y el Creta Grand, adoptando un frontal más moderno y robusto.

Así, la parrilla paramétrica se combina con una barra de luz LED continua que le otorga mayor presencia en la vía, mientras que en la parte trasera los cambios son aún más notorios: nuevo diseño de portalón, molduras rediseñadas y un tercer freno LED integrado.

Sus dimensiones son 4.315 mm de largo, 1.790 mm de ancho, 1.620 mm de alto en las versiones GO (1.635 mm en Plus y Design), 2.610 mm distancia de ejes y maletero de 433 litros.

Cabina conectada y con más confort

En el interior, la renovación se refleja en que todas las versiones incluyen un bloque digital unificado con doble pantalla: panel de instrumentos de 4,2 pulgadas y pantalla multimedia de 8 pulgadas. En la versión tope de gama Design, ambos elementos crecen hasta 10,25 pulgadas, logrando una experiencia más envolvente.

El sistema de infoentretenimiento es compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, e incluye conectividad Bluetooth con reconocimiento de voz. Además, según la versión, incorpora climatizador bi-zona para los asientos delanteros y nuevos detalles de comodidad que elevan la propuesta del modelo.

Motor confiable y seguridad

El Creta mantiene el probado motor bencinero de 1.5 litros, con 113 HP y 144 Nm de torque, asociado a transmisiones manuales de seis marchas o automática CVT. La marca decidió simplificar la oferta a cuatro versiones: Go y Plus (manuales), Plus y Design (automáticas).

En materia de seguridad, todas las versiones incorporan seis airbags de serie, frenos de disco en las cuatro ruedas, cámara de retroceso con guías dinámicas, sensores traseros y alerta de pasajero trasero.

La gran novedad está en la versión Design, que suma el paquete Hyundai SmartSense, un conjunto de asistencias avanzadas a la conducción que incluye:

  • Asistente de colisión frontal (FCA)
  • Mantenimiento y seguimiento de carril (LKA/LFA)
  • Control crucero adaptativo (SCC)
  • Asistente de colisión en punto ciego (BCA)
  • Alerta de tráfico cruzado trasero (RCCA)

    • ¿Cuánto cuesta el Hyundai Creta 2025?

    El Hyundai Creta 2025 ya está disponible en toda la red de concesionarios de la marca en Chile, en seis colores y con precios de lanzamiento que parten en $16.190.000, incluyendo bonos de financiamiento.

