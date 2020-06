Hyundai se atreve con el nuevo hatchback i20

Automotores Gildemeister, representante de Hyundai en Chile, sigue potenciando el line up de la marca coreana con la presentación del nuevo i20, modelo que llegó para competir en el segmento B con un atractivo y joven diseño. Se trata de la versión urbana del modelo que lidera actualmente la clasificación del WRC a los mandos del binomio conformado por los belgas Thierry Neuville y Nicolas Gilsoul.

En términos estéticos, luce un atractivo diseño urbano y moderno, con dimensiones que alcanzan los 3.958 mm de largo, 1.734 mm de ancho y 1.485 mm de alto. Su distancia entre ejes, en tanto, es de 2.570 mm, mientras que su maletero ofrece una capacidad de carga de 294 litros, la que se puede ampliar hasta los 1.010 litros con los asientos traseros abatidos. "Estamos muy contentos de presentar nuestro Hyundai i20 que se convertirá rápidamente en uno de los modelos más vendidos del segmento hatchback. Creemos que gracias a su equipamiento y seguridad, el i20 será uno de los preferidos por nuestros clientes. Apuntamos el primer año a un market share de 8%, estimando un volumen de ventas anual cercano a las 2.500 unidades", afirmó Máximo Morel, gerente de la División Automotriz del Grupo Gildemeister.

Hyundai i20

El Hyundai i20 llega en cuatro versiones y con dos motorizaciones. La de entrada equipa un nuevo propulsor de 1.2 litros con 82 caballos de potencia y 115 Nm de torque a 3.500 rpm. El bloque va asociado exclusivamente a una caja manual de cinco velocidades. Las tres restantes comparten el motor de 1.4 litros con 99 Hp y 133 Nm de torque máximo. Según la versión, este puede ir asociado a una caja manual de seis marchas o a una automática de cuatro.

Hyundai i20

Equipamiento

Incluye de serie radio táctil de 7 pulgadas con puerto USB, entrada AUX, comandos al volante y conectividad con Android Auto y Apple CarPlay. Un punto bajo que hay que señalar, pues es raro en el segmento, es que el nuevo i20 de entrada no equipa aire acondicionado. En las tres versiones más altas sí lo incorpora y se añaden apoyabrazos central delantero, guantera refrigerada, llantas de aleación de 16 pulgadas, llave plegable, neblineros, luz de mapa con guarda lentes y volante regulable en altura y profundidad.

Hyundai i20

En materia de seguridad, se cuentan de serie frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS, control de frenado en curva (CBC), cierre automático de puertas en movimiento y cámara de retroceso. Las versiones Value suman seis airbags y sensor de retroceso.

Las cuatro versiones del Hyundai i20 están disponibles a lo largo de toda la red de concesionarios de la marca con una lista de precios que parte en los $ 7.890.000 de la versión 1.2 MT Sel, sigue en los $ 9.090.000 con la versión 1.4 MT Plus, sube hasta los $ 10.190.000 con la variante 1.4 MT Value y cierra en los $ 10.990.000 de la 1.4 AT Value.

Al igual que el resto de los productos de la gama Hyundai, el i20 cuenta con una garantía de cinco años o 100.000 kms, lo que ocurra primero.