Kia confirma la fecha del estreno mundial del EV2

Desde el 9 hasta el 18 de enero se realizará el Salón del Automóvil de Bruselas, evento que KIA eligió para realizar el estreno mundial del EV2. En el primer día de la muestra hará su debut el nuevo SUV eléctrico del segmento B de la marca coreana, desarrollado desde cero para el mercado europeo y llamado a reforzar la ofensiva eléctrica de la marca en la región.

El modelo adopta el lenguaje de diseño más reciente de la firma y utiliza una plataforma concebida específicamente para vehículos a batería. Según la compañía, el EV2 apostará por una cabina versátil, una fuerte carga de conectividad y funciones propias de la familia eléctrica del fabricante.

Aún no hay datos técnicos, pero la marca adelanta que combinará diseño y tecnología para competir en uno de los segmentos más dinámicos del mercado europeo. Se ha filtrado, eso sí, que utilizará las mismas baterías de 42 kWh y 47 kWh del Inster, igual que sus potencias de 92 CV y 115 CV.

La filosofía “Opposites United” volverá a marcar la estética del EV2, con líneas simples y una identidad visual coherente con los últimos lanzamientos de Kia. El vehículo fue desarrollado y será producido en Europa, en la planta eslovaca de Zilina, un paso que la firma enmarca dentro de su plan para consolidar su presencia en ese continente con modelos eléctricos orientados a distintos nichos.

Su precio rondará los 30 mil euros ($32 millones), que por ahora lo ubican dentro de los valores promedios del competitivo segmento. Entre sus rivales, se destaca el Renault 4 E-Tech.