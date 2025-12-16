Kia EV5 se suma al último éxito de Netflix

El misterio vuelve y, esta vez, lo hace a bordo de un SUV eléctrico. Kia lanzó su nueva campaña global junto a Netflix, integrándose a Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, la tercera entrega de la saga dirigida por Rian Johnson y protagonizada por Daniel Craig. En esta colaboración, el modelo asume un rol protagónico, incorporándose a la historia como parte activa del desarrollo del relato.

Tras el tráiler, la marca presentó el corto principal The Kia EV5 x Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. La pieza toma el suspenso y el humor característicos de la franquicia para situar al EV5 en un escenario poco habitual, donde el vehículo se convierte en un elemento clave dentro de una investigación policial liderada por el detective Benoit Blanc.

La propuesta creativa se construye a partir del concepto “Home away from home” del EV5, destacando su interior amplio y confortable. En línea con la lógica del “cuarto cerrado” propia del género, el habitáculo del SUV se convierte en un espacio donde se desarrollan pistas y situaciones, mezclando tensión narrativa con una mirada liviana y cercana.

En el corto se refuerzan varios atributos del modelo, como su diseño de SUV auténtico, el espacio pensado para la familia y la vida activa, los asientos delanteros con modo de descanso, la bandeja deslizante multifunción y los asientos traseros abatibles en posición completamente plana, soluciones orientadas al uso diario y a las escapadas de fin de semana.

La campaña está dirigida a seis mercados estratégicos para Kia (Corea del Sur, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia y España(, alineándose con un público familiar y aventurero que busca versatilidad y eficiencia en un vehículo eléctrico.

Con esta acción, Kia amplía su colaboración con Netflix, tras la experiencia previa junto a El Juego del Calamar, y continúa explorando nuevas formas de conectar sus modelos eléctricos con audiencias globales. El resultado es una campaña cuidada, que integra cine y movilidad sin perder de vista el carácter práctico del EV5.