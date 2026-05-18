La alianza de Stellantis y Dongfeng para fabricar modelos de Peugeot y Jeep en China

La industria automotriz global sigue estrechando lazos con China. Lo comprueba los últimos pasos de Stellantis, que acaba de confirmar uno de sus movimientos más relevantes. El gigante automovilístico y Dongfeng Motor anunciaron la ampliación de su alianza estratégica a través de un nuevo acuerdo que fortalecerá la operación conjunta y permitirá fabricar vehículos eléctricos de las marcas Peugeot y Jeep en territorio chino.

La asociación entre ambas compañías no es nueva. Su relación comenzó hace más de tres décadas, cuando crearon la empresa conjunta Dongfeng Peugeot-Citroën Automobile en Wuhan para ingresar al mercado chino. Ahora, tras años de altibajos y la transformación de PSA en Stellantis, la alianza entra en una nueva fase enfocada en la electrificación y la expansión global.

Según el acuerdo anunciado, la planta de DPCA en Wuhan producirá inicialmente cuatro vehículos de nuevas energías a partir de 2027: dos modelos de Peugeot y dos todoterrenos eléctricos de Jeep.

En el caso de Peugeot, los futuros modelos estarán inspirados en los prototipos presentados recientemente durante el Salón del Automóvil de Beijing y serán comercializados tanto en China como en otros mercados internacionales. Jeep, por su parte, utilizará la planta china para fabricar nuevos SUV eléctricos destinados a mercados globales.

La operación contempla una inversión conjunta superior a los mil millones de euros, impulsada además por incentivos industriales de la provincia de Hubei y la ciudad de Wuhan. De ese total, Stellantis aportará aproximadamente 130 millones de euros.

Pero el anuncio va más allá de la producción de nuevos modelos. Ambas compañías también firmaron un memorando de entendimiento estratégico no vinculante para explorar futuras áreas de cooperación, aprovechando las capacidades industriales, tecnológicas y de investigación y desarrollo de ambos grupos.

El movimiento refleja claramente la nueva estrategia impulsada por Antonio Filosa, CEO de Stellantis, quien recientemente afirmó que “las asociaciones son el camino hacia adelante”. En un contexto marcado por la caída de ventas y la fuerte competencia en electrificación, el gigante automotriz busca apoyarse en fabricantes y proveedores chinos para acelerar su transición tecnológica y fortalecer su presencia global.

La alianza con Dongfeng se suma a otros acuerdos recientes del grupo con compañías como Leapmotor, CATL y potenciales negociaciones con Huawei y JAC para fabricar modelos de Maserati en China.