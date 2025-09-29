La crisis de la industria automotriz golpea a Bosch recortará 13 mil puestos de trabajo a 2030

Bosch vive uno de sus momentos más duros. En una maniobra que marca un punto de inflexión, la firma anunció que recortará hasta 13 mil empleos adicionales en su división de movilidad antes de 2030, concentrando el impacto en sus plantas alemanas.

La empresa define esta acción como “inevitable”, aludiendo a una presión extrema que ya no admite parches: márgenes contraídos, mercados saturados, competencia desbordante desde China y la lenta consolidación de nuevas tecnologías.

El trasfondo del ajuste no es menor. Bosch ha invertido con fuerza en electromovilidad, hidrógeno y conducción autónoma, visiones que hasta ahora no han dado los réditos esperados. Mientras eso ocurre, los fabricantes chinos estrechan su cerco, ofreciendo componentes a precios muy agresivos. Además, la imposición de aranceles y la creciente incertidumbre comercial han añadido peso a un escenario ya frágil.

Dentro de Alemania, las plantas más afectadas estarán en regiones donde Bosch concentra su división de movilidad: centros en Stuttgart y sus proximidades, así como otras instalaciones clave en Feuerbach, Schwieberdingen, Waiblingen, Bühl y Homburgo. Ellas absorben buena parte de la producción de electrónica, soluciones de propulsión y módulos para vehículos.

El ajuste no es la primera medida drástica que toman. En 2024, la compañía había anunciado recortes que afectaron miles de puestos de trabajo. Pero ahora la escala es mayor: bajo la presión de alcanzar metas de eficiencia, Bosch ha fijado un objetivo de ahorro cercano a los 2.500 millones de euros para su unidad automotriz.

“Los desarrollos geopolíticos y las barreras comerciales como los aranceles están creando incertidumbres significativas con las que todas las compañías deben lidiar. Esperamos que la competencia se intensifique aún más, por lo que nuestro objetivo es aprovechar oportunidades de crecimiento donde sea posible y preparar nuestros sitios de Movilidad en todo el mundo para el futuro”, dijo Markus Heyn, miembro del directorio de Bosch.