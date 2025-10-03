La marca de scooters eléctricos Gogoro suma a Tomás de Gavardo como representante oficial

En plena preparación para una nueva fecha del Mundial de Rally Cross Country en Marruecos, Tomás de Gavardo se convirtió en representante oficial de Gogoro, empresa pionera en movilidad eléctrica y reconocida por su revolucionario sistema de baterías intercambiables.

“Estas motos eléctricas de nivel mundial no solo son eficientes y amigables con el medioambiente, sino que también tienen un atractivo precio de entrada. Mi misión como representante es invitar a más chilenos y chilenas a sumarse a la electromovilidad, y a vivir los beneficios de moverse en una Gogoro”, aseguró el motociclista.

La compañía de origen taiwanés desarrolla scooters equipados con tecnología de punta, que prescinden de cargadores tradicionales gracias a su red de estaciones de intercambio de baterías. En Chile, los usuarios pueden reemplazarlas en puntos de Copec Voltex en menos de 30 segundos.

“Es tan simple como abrir el asiento, sacar las baterías usadas, insertarlas en el rack de intercambio y automáticamente el sistema te entrega dos nuevas, completamente cargadas”, detalla De Gavardo, subrayando la practicidad del modelo.

Actualmente, las motocicletas Gogoro ya se encuentran disponibles en el mercado nacional, con precios que parten desde los $990.000 en su versión de entrada, la JEGO 1B.

Además, el piloto aprovechó la ocasión para referirse a un anhelo que combina su trayectoria deportiva con su compromiso con la sostenibilidad. “Mi sueño es ser el primer chileno en correr, y ojalá ganarlo, en una moto eléctrica”, afirmó.