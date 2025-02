La Mazda BT-50 actualiza sus credenciales en Chile

El segmento de las camionetas es uno de los más apetecidos en nuestro país. Tanto así, que cinco de los 10 vehículos más vendidos de 2024 correspondieron a pick-ups. De ahí, que la competencia aquí no sea nada de fácil. Bien lo sabe, la Mazda BT-50, uno de los modelos más tradicionales entre las camionetas medianas y que con sus 106 unidades matriculadas en enero, se posiciona actualmente en el lugar nº 16 de este ranking.

Presentada en 2021, la cuarta generación de la pick-up japonesa hoy se renueva para seguir peleando en este competitivo nicho. Se trata de una actualización estética y tecnológica, que pone al día a este modelo proveniente de Tailandia, y que comparte plataforma y mecánica con la Isuzu D-Max.

“La nueva Mazda BT-50 llega para cautivar a aquellos clientes que buscan un vehículo versátil y potente, que les permita movilizarse de manera segura y cómoda tanto en su día a día dentro de la ciudad, como en sus aventuras fuera de ésta”, explicó Jaime Garín, gerente de Mazda Chile.

Estéticamente, la Mazda BT-50 2025 incorpora elementos del reconocido diseño Kodo de los japoneses ya vistos en sus autos. Así estrena un frontal formado por unos finos faros con tecnología LED que recuerdan a los del CX-5, y que se entrometen en la gran parrilla del radiador pintada en negro brillante, más voluminosa y ancha.

El faldón, por su parte, presenta dos tomas de aire verticales en los extremos que actúan como cortinas de aire mejorando la aerodinámica.

De perfil presenta nuevas llantas de aleación que, dependiendo de la versión, pueden ser aro 17 o 18, ambas de aluminio, mientras que en su zaga presenta una nueva puerta trasera y nuevas lámparas combinadas led.

A esto suma la incorporación de tres nuevas tonalidades para la carrocería: azul océano, blanco glaciar y rojo solar. Esta última fue específicamente diseñada para la Mazda BT-50 y se caracteriza por resaltar su carácter activo y deportivo. Los otros colores disponibles son: gris concreto, negro, plata metálico y blanco.

Al igual que el exterior, el habitáculo de la nueva Mazda BT-50 recibió una actualización, que incluye un sistema de infoentretenimiento 100% renovado, diseñado según los criterios Interfaz Hombre-Máquina (HMI) de Mazda. Así dispone ahora de una pantalla táctil central de 8 o 9 pulgadas -según versión-, que integra interruptores táctiles debajo para una mejor usabilidad y visibilidad. A lo que se suman diales físicos de volumen y sintonización a ambos lados de ella.

También hay un nuevo MID de hasta siete pulgadas en el cuadro de instrumentos, que ahora es personalizable por el usuario. A la vez integra conectores USB-C y Android Auto inalámbrico (Apple CarPlay inalámbrico ya existía).

En materia de equipamiento, la nueva Mazda BT-50 ofrece seis airbags de serie, sensores de estacionamiento traseros, control crucero y de descenso, y sistema Keyless, entre otros.

Las versiones más equipadas, en tanto, suman un airbag más, sensores delanteros, control crucero adaptativo, bloqueo de diferencial, además de asistencias avanzadas a la conducción, entre las que se encuentran: control crucero adaptativo, frenado de emergencia autónomo (AEB), alerta de colisión frontal (FCW), advertencia de uso indebido de los pedales, monitor de punto ciego (BSM), alerta de tráfico cruzado (RCTA), frenado de tráfico cruzado (RCTB), advertencia de salida de carril (LDW) y control automático de luces altas (HBC).

La nueva Mazda BT-50 está disponible en cuatro versiones que difieren en su equipamiento, pero que mantienen el motor turbodiésel de 3.0 litros, con 188 Hp y 450 Nm entre las 1.600 y 2.600 rpm, además del sistema de tracción 4x4 (con bloqueo de diferencial en las variantes High).

En la versión Core 4x4 MT este propulsor va asociado a una caja manual de seis marchas, mientras que en las tres restantes (Core 4x4 AT, High 4x4 AT y High Plus 4x4 AT) lo hace a una automática también de seis relaciones con modo manual.

En lo que se refiere a capacidad de carga, la Mazda BT-50 puede transportar hasta 930 kg y tirar hasta 3.500 kg, mientras que su consumo homologado en ciclo mixto es de hasta 11 km/l con la caja manual y de hasta 11,1 km/l con la automática.

¿Precios?

Mazda BT-50 Core MT $33.990.000

Mazda BT-50 Core AT $35.490.000

Mazda BT-50 High AT $38.990.000

Mazda BT-50 High Plus AT $40.990.000