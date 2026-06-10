SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    La nueva filosofía de diseño de innovación y excelencia que busca Baic

    La marca china impulsa una transformación creativa de alcance internacional bajo el concepto Arc-Flow, con un equipo multicultural liderado por el reconocido Anthony Lo y centros de diseño distribuidos entre China y Europa.

     

    Una nueva visión estética comienza a tomar forma en la industria automotriz china. Con la incorporación del reconocido diseñador Anthony Lo a la dirección global de diseño, BAIC inició una profunda renovación de su identidad visual con el objetivo de consolidar una presencia más sólida en los mercados internacionales.

    La estrategia se articula en torno a Arc-Flow, una filosofía de diseño que busca combinar fluidez, precisión y armonía para crear vehículos capaces de transmitir modernidad, dinamismo y una personalidad propia. La primera expresión concreta de este lenguaje fue el prototipo Arcfox 77°, presentado en el Salón del Automóvil de Shanghai, que marcó el inicio de esta nueva etapa para la compañía.

    Inspirado en los paisajes polares y en la integración entre naturaleza y tecnología, el concept car destaca por una silueta que mezcla las proporciones deportivas de un coupé con la versatilidad de un vehículo multipropósito. Su diseño exterior apuesta por superficies limpias y una estética digital, mientras que el habitáculo propone una configuración flexible orientada a las necesidades de la movilidad futura.

    El proyecto está encabezado por Anthony Lo, actual vicepresidente global de Diseño y Director de Diseño de Baic, quien acumula experiencia en marcas como Ford, Renault, Audi y General Motors.

    “Me siento afortunado de que mi pasión sea también mi trabajo. He tenido la suerte de dirigir equipos de diseño para múltiples marcas automotrices globales. Independientemente de las diferentes historias, he llegado a darme cuenta: el diseño es algo verdaderamente significativo”, dijo el ejecutivo.

    Para respaldar esta visión, la marca china ha desarrollado una red internacional de estudios creativos. El centro de Beijing lidera el proceso completo de diseño y desarrollo, desde los conceptos iniciales hasta la producción de modelos físicos. En Shanghai, los equipos trabajan en tendencias, experiencias de usuario y análisis de escenarios de movilidad, mientras que la oficina europea aporta investigación estratégica y perspectivas globales.

    Con esta nueva dirección, Baic busca fortalecer su posicionamiento global, utilizando el diseño como una herramienta clave para diferenciarse en una industria cada vez más competitiva.

    Más sobre:NoticiasBAICAnthony LoARCFLOWARCFOX

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cortes de luz en Macul y Peñalolén: casi 5 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico

    Con el 97% de las actas contabilizadas, Roberto Sánchez aventaja a Keiko Fujimori por poco más de 26 mil votos

    Rusia amenaza a Canadá con una “respuesta acorde” ante la fabricación de drones destinados a Ucrania

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Cómo reducir tu consumo de sal, sin sacrificar el sabor de tus comidas

    Miércoles de lluvia: hasta qué hora durarán las precipitaciones en Santiago y la zona central

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 10 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 10 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes durante junio

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes durante junio

    Cortes de luz en Macul y Peñalolén: casi 5 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico
    Chile

    Cortes de luz en Macul y Peñalolén: casi 5 mil clientes se encuentran sin suministro eléctrico

    Temblor hoy, miércoles 10 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ausencias de Órdenes y Walker inclinaron la balanza: por qué no asistieron a votación clave del levantamiento del secreto bancario

    Expertos califican de “realista” decreto fiscal presentado por Hacienda, pero alertan que ruta planteada es exigente
    Negocios

    Expertos califican de “realista” decreto fiscal presentado por Hacienda, pero alertan que ruta planteada es exigente

    El nuevo escenario fiscal de Quiroz: abandona promesa de campaña y cambia meta de déficit estructural a 1,5% del PIB a 2030

    Estudio señala que Fonasa concentra casi el 16% del presupuesto del país y propone medidas para fortalecer su gobernanza

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio
    Tendencias

    Estos son los factores que aumentan el riesgo de demencia en mujeres, según un reciente estudio

    Cómo reducir tu consumo de sal, sin sacrificar el sabor de tus comidas

    Miércoles de lluvia: hasta qué hora durarán las precipitaciones en Santiago y la zona central

    La magia de Messi lo arregla todo: Argentina golea a Islandia y llega encendida a su debut en el Mundial
    El Deportivo

    La magia de Messi lo arregla todo: Argentina golea a Islandia y llega encendida a su debut en el Mundial

    Repasa la goleada de Argentina sobre Islandia ante de su estreno en el Mundial 2026

    La Roja Sub 20 cierra un día redondo para el fútbol chileno con una sólida victoria ante Brasil

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2
    Tecnología

    Nintendo Direct confirma el regreso de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    La banda sonora del crack: once canciones dedicadas a astros que jugaron un Mundial
    Cultura y entretención

    La banda sonora del crack: once canciones dedicadas a astros que jugaron un Mundial

    La paz que nunca llegó: cuando Estados Unidos intervino para detener la Guerra del Pacífico

    Javiera Flores: de cantar en las calles de Santiago a presentarse con Ricardo Arjona en el Movistar Arena

    Con el 97% de las actas contabilizadas, Roberto Sánchez aventaja a Keiko Fujimori por poco más de 26 mil votos
    Mundo

    Con el 97% de las actas contabilizadas, Roberto Sánchez aventaja a Keiko Fujimori por poco más de 26 mil votos

    Rusia amenaza a Canadá con una “respuesta acorde” ante la fabricación de drones destinados a Ucrania

    Zelenski reivindica ataques de larga distancia contra instalaciones militares y petroleras del centro de Rusia

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor
    Paula

    Hablemos de amor: haberlo dejado también fue un acto de amor

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy