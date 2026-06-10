La nueva filosofía de diseño de innovación y excelencia que busca Baic

Una nueva visión estética comienza a tomar forma en la industria automotriz china. Con la incorporación del reconocido diseñador Anthony Lo a la dirección global de diseño, BAIC inició una profunda renovación de su identidad visual con el objetivo de consolidar una presencia más sólida en los mercados internacionales.

La estrategia se articula en torno a Arc-Flow, una filosofía de diseño que busca combinar fluidez, precisión y armonía para crear vehículos capaces de transmitir modernidad, dinamismo y una personalidad propia. La primera expresión concreta de este lenguaje fue el prototipo Arcfox 77°, presentado en el Salón del Automóvil de Shanghai, que marcó el inicio de esta nueva etapa para la compañía.

Inspirado en los paisajes polares y en la integración entre naturaleza y tecnología, el concept car destaca por una silueta que mezcla las proporciones deportivas de un coupé con la versatilidad de un vehículo multipropósito. Su diseño exterior apuesta por superficies limpias y una estética digital, mientras que el habitáculo propone una configuración flexible orientada a las necesidades de la movilidad futura.

El proyecto está encabezado por Anthony Lo, actual vicepresidente global de Diseño y Director de Diseño de Baic, quien acumula experiencia en marcas como Ford, Renault, Audi y General Motors.

“Me siento afortunado de que mi pasión sea también mi trabajo. He tenido la suerte de dirigir equipos de diseño para múltiples marcas automotrices globales. Independientemente de las diferentes historias, he llegado a darme cuenta: el diseño es algo verdaderamente significativo”, dijo el ejecutivo.

Para respaldar esta visión, la marca china ha desarrollado una red internacional de estudios creativos. El centro de Beijing lidera el proceso completo de diseño y desarrollo, desde los conceptos iniciales hasta la producción de modelos físicos. En Shanghai, los equipos trabajan en tendencias, experiencias de usuario y análisis de escenarios de movilidad, mientras que la oficina europea aporta investigación estratégica y perspectivas globales.

Con esta nueva dirección, Baic busca fortalecer su posicionamiento global, utilizando el diseño como una herramienta clave para diferenciarse en una industria cada vez más competitiva.