La nueva Toyota Hilux tendría su estreno a finales de noviembre

La próxima Toyota Hilux se aproxima a su momento de gran revelación. Las especulaciones apuntan a que el debut oficial tendrá lugar durante el Salón del Automóvil de Bangkok, que se realizará entre el 28 de noviembre y el 10 de diciembre de 2025.

El evento servirá como plataforma para mostrar las transformaciones que la marca viene anticipando desde hace meses para el modelo preferido de los chilenos, como lo demuestran las estadísticas de venta en el país. que la ubican como el vehículo más comercializado hasta agosto, con 5.733 unidades.

Aunque no cambiará su arquitectura básica, debido a que se ha informado que se mantiene sobre el actual chasis con largueros, la actualización será sustancial.

Las modificaciones estéticas serán evidentes: nuevo frente con ópticas renovadas, parrilla más moderna, paragolpes retocados y ópticas traseras con nuevo diseño. En los laterales, se espera la incorporación de llantas nuevas y pasos de rueda más marcados, además de un posible refuerzo general para mejorar presencia y robustez.

El interior, por su parte, será uno de los aspectos más renovados. Se proyecta que la cabina incorpore una pantalla de gran formato para el sistema multimedia, un panel de instrumentos digital y una consola elevada con nuevos mandos de transmisión. En conjunto, la ambientación interior buscará acercarse al estilo de modelos premium de la marca, como el Land Cruiser o el Prado.

La electrificación aparece como una de las apuestas más relevantes. La actualización apuntaría a extender el sistema microhíbrido de 48 V al motor turbodiésel 2.8 litros, con el fin de reducir consumos y emisiones sin sacrificar torque.

En mercados selectos, el motor diésel 2.4 también seguiría vigente. A mediano plazo, Toyota estudia incorporar opciones más agresivas como una motorización híbrida completa o incluso opciones que funcionen con combustibles sintéticos o hidrógeno.

Toyota planea lanzar la renovada Hilux primero en Asia y Australia en el primer semestre de 2026, para luego abordar mercados latinoamericanos.