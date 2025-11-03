La nueva Toyota Hilux ya tiene fecha: todo lo que sabemos sobre ella

Tras casi una década sin una renovación completa, Toyota se prepara para lanzar la nueva Hilux 2026, una de las camionetas más emblemáticas del mundo, con más de 20 millones de unidades vendidas desde su debut en 1968.

La pickup japonesa apunta a volver a marcar pauta en el segmento off-road con una fórmula que equilibra tradición e innovación.

El estreno mundial se realizará el 10 de noviembre en Tailandia, donde se concentra su producción global. Un teaser oficial ya deja ver un diseño completamente actualizado: faros LED afilados, una parrilla de gran tamaño con el nombre Toyota en el centro, un capó más musculoso y líneas inspiradas en el nuevo Land Cruiser 250. En la zaga, el rediseño de las ópticas y un spoiler integrado refuerzan su estética moderna y deportiva.

Bajo el capó, se espera que mantenga su confiable motor 2.8 turbodiésel de 204 caballos y 500 Nm de torque, asociada a un sistema microhíbrido de 48V que mejora la respuesta y la eficiencia. Estará asociada a una transmisión automática y ofrecerá opciones de tracción trasera o 4x4 con reductora y bloqueo de diferencial.

Por dentro, el cambio será radical: un tablero digital, una pantalla multimedia flotante y mejores materiales marcarán un salto en calidad y conectividad. Toyota promete también avances en asistentes de conducción y confort, acercando la experiencia de manejo a la de sus SUV más modernos.

Aunque la marca aún no confirma versiones híbridas enchufables o eléctricas, no se descarta que lleguen más adelante. De momento, la prioridad es mantener la esencia que ha hecho de la Hilux un sinónimo de fiabilidad y resistencia.

Con esta renovación, Toyota reafirma su liderazgo en el competitivo mundo del 4x4, dispuesta a mantener su reinado frente a rivales como la Ford Ranger, Isuzu D-Max, Mitsubushi L200, entre otras.