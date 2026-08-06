La seguridad inteligente de OMODA|JAECOO alcanza estándar internacional

OMODA | JAECOO alcanzó un hito en seguridad avanzada al obtener la certificación vinculada a la norma internacional UN/ECE R171, tras superar la evaluación realizada por RDW, la autoridad vehicular de los Países Bajos. En términos simples, este reconocimiento respalda que la marca cumple con un estándar internacional para tecnologías de asistencia a la conducción, un aspecto clave para garantizar que estos sistemas operen bajo criterios exigentes de seguridad, desempeño y supervisión del conductor.

La norma UN/ECE R171 regula los llamados Driver Control Assistance Systems (DCAS), es decir, sistemas que ayudan al conductor en tareas como mantener el vehículo dentro del carril o controlar aceleración y frenado en determinadas condiciones, sin reemplazar su responsabilidad al volante. Su relevancia radica en que establece requisitos técnicos y de seguridad para que este tipo de asistencias funcione de manera confiable.

La regulación UN/ECE R171 es considerada la primera norma técnica integral creada para sistemas de apoyo al conductor y se ha convertido en la referencia clave para la seguridad de tecnologías ADAS en mercados de alta exigencia, como Europa.

El cumplimiento de este marco implica que OMODA | JAECOO ha demostrado altos estándares de seguridad a lo largo de toda la vida del producto: desde el desarrollo y la verificación, hasta la producción y la supervisión continua de tecnologías de asistencia al conductor, bajo estándares internacionales aplicables en la UE y en otros mercados globalizados.

“Esta certificación vinculada a UN/ECE R171 no es solo un hito técnico, sino una evidencia de nuestro compromiso con una tecnología con sentido, centrada en las personas: protección, confianza y una experiencia de conducción más inteligente. En OMODA | JAECOO estamos construyendo un futuro, donde la innovación se expresa en productos y servicios que realmente mejoran la vida de cada usuario”, explicó Nicolás Pietrantoni, gerente general de OMODA | JAECOO en Chile.

En Chile, este hito cobra especial relevancia en un escenario donde los consumidores valoran cada vez más vehículos equipados con tecnologías avanzadas de seguridad, conectividad y asistencia a la conducción.

Como marca joven, por otro lado, y con el foco puesto en las necesidades de los usuarios de hoy, OMODA | JAECOO se sumó a la efervescencia del Mundial con una entretenida activación en distintos centros deportivos de la ciudad, donde a través de un concurso, los ganadores pudieron disfrutar la final en un local ambientado especialmente para la ocasión y con todos los gastos cubiertos. Además, los asistentes pudieron conocer en terreno los atributos del OMODA C5 SHS de manera experiencial, reforzando así el vínculo entre la marca y diversas comunidades.