    La Territory da un nuevo paso: Ford presenta la versión híbrida en Chile

    La versión autorrecargable del SUV viene a reforzar el buen desempeño de este modelo en el país.

     

    En un contexto de constante crecimiento del parque de vehículos con nuevas energías, que ya ocupan más del 11% del mercado de las nuevas adquisiciones, Ford anunció la llegada de la Territory híbrida, una versión que se integra a la gama del SUV con una propuesta pensada para acompañar distintos ritmos de uso, desde los desplazamientos diarios hasta los viajes fuera de la ciudad.

    El modelo ya se había instalado como una opción reconocida dentro del segmento, principalmente por su espacio interior, nivel de equipamiento y enfoque familiar. Ahora, la incorporación de una motorización híbrida autorrecargable busca responder a una demanda creciente por alternativas más eficientes, sin requerir cambios en los hábitos de carga.

    “La Nueva Ford Territory ha demostrado ser un producto exitoso en el país gracias a su combinación de amplio espacio interior, confort, tecnología y seguridad. La versión híbrida viene a reforzar esa propuesta, conectando con las crecientes necesidades de una movilidad más sostenible, sin comprometer el confort ni el rendimiento”, aseguró Matías Siña, Brand Manager de Ford Chile.

    Tecnología, espacio y resguardo

    La Territory híbrida se ofrece en la versión Titanium, que cuenta con un motor 1.5 EcoBoost junto a un sistema eléctrico autorrecargable, una batería de ion-litio de 1,8 kWh y una transmisión automática DHT de dos velocidades. El conjunto entrega 212 Hp y 315 Nm de torque, permitiendo una conducción más silenciosa y un uso más eficiente del combustible.

    El sistema prioriza el funcionamiento eléctrico en determinadas condiciones y recupera energía a través del frenado regenerativo. De acuerdo con cifras de la marca, la autonomía puede alcanzar cerca de 1.100 kilómetros en ciclo mixto. A esto se suman tres modos de manejo (Normal, Eco y Sport) que ajustan la respuesta del vehículo según el entorno.

    En diseño exterior, la SUV incorpora una parrilla frontal con barra LED continua, llantas de 19 pulgadas y techo panorámico eléctrico. Puertas adentro, destaca la amplitud de la segunda fila, junto a climatización bizona, asientos de cuero con regulación eléctrica y un maletero de 448 litros.

    La conectividad se apoya en una pantalla central de 12 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, tablero digital de 12,3 pulgadas y la aplicación Ford, que permite acceder a funciones remotas y a información del vehículo. En seguridad, suma el paquete Ford Co-Pilot360, con cámara 360°, asistencias de conducción y seis airbags.

    La versión híbrida de la Ford Territory ya se puede reservar en Chile, con un precio sugerido de $25.390.000 y una garantía de tres años o 100 mil kilómetros.

