Lamborghini pisa fuerte en Forza Horizon 6

Forza Horizon 6 comienza a adelantar parte de su contenido y uno de los focos estará puesto en Lamborghini, con cinco modelos que recorrerán distintos escenarios del juego. La selección incluye superdeportivos de pista, versiones pensadas para la calle y un SUV de alto rendimiento, distribuidos en tres categorías. El objetivo es ofrecer experiencias de manejo variadas, desde circuitos cerrados hasta rutas extensas y superficies irregulares.

El modelo más extremo es el Lamborghini Essenza SCV12 (2020), ubicado en la categoría R. Diseñado solo para pista por Lamborghini Squadra Corse, cuenta con un motor V12 atmosférico de 830 CV y un chasis de fibra de carbono, enfocado en precisión y velocidad pura.

En la categoría S1 aparecen tres variantes del Huracán. El STO (2020) toma referencias directas de la competencia; el Tecnica (2022) busca un equilibrio entre uso cotidiano y desempeño deportivo; y el Sterrato (2022) rompe el molde con suspensión elevada, neumáticos All-Terrain y ajustes pensados para tierra y arena.

La lista se completa con el Lamborghini Urus (2019) en categoría A. Este SUV combina potencia, tracción integral y versatilidad, ideal para recorridos largos y pruebas donde el agarre es clave.