Las dos versiones del Subaru STI Concept se roban las miradas en Tokio

Tras varios años sin novedades dentro de su línea de alto rendimiento, Subaru da un paso con la presentación de dos conceptos que marcan el futuro de su sello STI (Subaru Tecnica International).

El primero, el Performance-E STI Concept, es un vehículo eléctrico puro que busca capturar la esencia del rendimiento deportivo en la era de la electrificación.

El segundo, el Performance-B STI Concept, recurre al motor tradicional para satisfacer a los puristas que aún reclaman el rugido de un boxer turbo.

El Performance-E destaca por su diseño: silueta tipo fastback de cuatro puertas, carrocería baja, fenders ampliados, detalles estéticos como pintura azul-rally, llantas doradas y acentos rosados de STI. Subaru confirma que contará con ejes motrices independientes para lograr tracción integral, aunque no ha revelado cifras de batería ni potencia.

Por su parte, el Performance-B adopta un formato más cercano a la producción, inspirado en el Impreza/WRX, con motor boxer turbo, sistema de tracción simétrica AWD y opción de caja manual, lo que sugiere que podría llegar a producción en un plazo más cercano.

Este doble anuncio es algo más que un ejercicio de diseño. Confirma que Subaru no ha abandonado su legado deportivo. Con la desaparición del último WRX STI global en 2021, muchos creían que esa deportividad había quedado atrás, pero con la presentación de estos conceptuales las esperanzas vuelven a sus entusiastas por el mundo.

Los japoneses asumen que el terreno de la movilidad está cambiando, que la electrificación es inevitable, pero que la emoción al volante no debe perderse. Así, mientras el Performance-E representa una vía hacia el futuro con tracción total eléctrica y diseño vanguardista, el Performance-B reafirma los valores clásicos del motor boxer, la caja manual y el ADN rally de la marca. La combinación de ambos caminos podría establecer la nueva estrategia de STI.