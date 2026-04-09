Leapmotor A10 debuta en China, un SUV eléctrico inteligente accesible

La estrategia global de Lanzamiento dio un nuevo paso con el lanzamiento del A10 en China, modelo que a nivel internacional se comercializará como B03X. Se trata del primer vehículo construido sobre su nueva plataforma A, marcando el inicio de una generación de SUVs eléctricos pensados desde su origen para mercados globales.

Bajo el concepto “Smart All the Way”, este modelo apunta a cerrar la brecha entre tecnología de alto nivel y precios accesibles. En ese sentido, integra soluciones inéditas en su segmento, como un sistema ADAS con estacionamiento automatizado de plaza a plaza apoyado por LiDAR, junto a dos procesadores de última generación desarrollados por Qualcomm (8295 y 8650).

El A10 destaca además por su autonomía de hasta 505 km bajo ciclo CLTC y un eficiente sistema eléctrico 7 en 1 con refrigeración por aceite. Su consumo de apenas 10,7 kWh/100 km lo posiciona entre los más eficientes de su categoría, mientras que su carga rápida permite recuperar del 30% al 80% en solo 16 minutos.

En diseño, adopta el lenguaje “Tech-Nature Aesthetics 2.0”, con proporciones modernas y una estética global. Su interior refuerza el enfoque premium con materiales certificados, techo panorámico y soluciones innovadoras de modularidad, alcanzando un aprovechamiento del espacio del 88,1%.

Sus medidas son: 4.270 mm de longitud, 1.810 mm de anchura, 1.635 mm de altura y una distancia entre ejes de 2.605 mm.

El apartado tecnológico se complementa con conectividad avanzada compatible con Huawei HiCar 4.0, sonido envolvente 7.1 y funciones como karaoke integrado. A esto se suman 27 sensores que permiten una conducción asistida de alto nivel.

En seguridad, el modelo cumple estándares internacionales gracias a su estructura de alta resistencia y 18 funciones activas, junto a una batería diseñada para evitar riesgos térmicos incluso en condiciones extremas.

Con presencia proyectada en cerca de 40 mercados, el B03X se perfila como pieza clave en la ambiciosa meta de Leapmotor de alcanzar un millón de ventas anuales hacia 2026, consolidando su apuesta por hacer accesible la movilidad eléctrica inteligente.

Su arribo a Chile no está confirmado, pero la marca ha hecho una fuerte inversión y en la ampliación de su portafolio, que hoy cuenta con el C1O y el B10, el B03X suena como un gran complemento.