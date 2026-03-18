Lepas prepara su arribo a Chile con SUV multienergía

La marca Lepas anunció su debut en Chile para el segundo semestre de 2026, con una gama inicial de SUV que contempla versiones a combustión, híbridas enchufables y 100% eléctricas. El arribo se da en un escenario local donde la electromovilidad comienza a ganar espacio, pero aún convive con distintas alternativas de propulsión.

El plan considera el lanzamiento progresivo de los modelos L8, L6 y L4, desarrollados sobre una plataforma multienergía que busca responder a distintos usos y niveles de adopción tecnológica. El primer paso será el L8, pensado como la carta principal en esta etapa inicial.

Chile como punto de prueba

El aterrizaje de la marca se enmarca en la estrategia global de Chery Group, que ve en Chile un mercado exigente para este tipo de desarrollos. Según cifras de la industria, los vehículos electrificados ya superan el 10% del mercado local, con un crecimiento sostenido en los últimos años y una red de carga que sigue expandiéndose.

En ese contexto, variables como autonomía real, desempeño de baterías y servicio postventa pasan a ser factores clave. No se trata solo de sumar tecnología, sino de cómo esa tecnología responde en condiciones reales de uso.

La propuesta de Lepas incluye más de 20 asistencias a la conducción, junto a estructuras reforzadas y configuraciones de seguridad que consideran múltiples airbags y protección específica para baterías en versiones electrificadas.

En diseño, la marca introduce el concepto “Leopard Aesthetics”, que se traduce en líneas marcadas, iluminación LED y una paleta de colores poco habitual. En el interior, el enfoque apunta a un espacio que no solo cumpla funciones de traslado, sino que también pueda ser utilizado para trabajar o descansar durante los trayectos.

“Chile será un mercado referente para Sudamérica, tanto por la madurez de sus consumidores como por sus estándares de emisiones y seguridad”, señaló Nicolás Pietrantoni, gerente general de la operación local.