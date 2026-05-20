Los frenéticos movimientos de Stellantis: ahora suma alianza con Jaguar Land Rover en EE.UU.

Stellantis continúa moviendo piezas a gran velocidad en la industria automotriz global. El grupo liderado por Antonio Filosa confirmó un nuevo Memorando de Entendimiento (MOU) con Jaguar Land Rover (JLR) para analizar oportunidades de colaboración en desarrollo de productos y tecnologías destinadas principalmente al mercado estadounidense.

El acuerdo, aunque no vinculante, refuerza una estrategia que el gigante automotor viene acelerando durante las últimas semanas y que apunta a convertir las alianzas industriales en uno de los pilares de su nueva etapa global.

La noticia llega apenas días después de otros anuncios clave. Stellantis confirmó recientemente planes para producir modelos Peugeot y Jeep junto a Dongfeng en China, mientras que también fabricará vehículos eléctricos de la marca china Voyah en una planta ubicada en Francia.

A esto se suma el desarrollo de una nueva generación de vehículos eléctricos compactos y accesibles para Europa, con precios cercanos a los 15 mil euros, además de las versiones que estaría negociando con Huawei y JAC para elaborar un Maserati en el gigante asiático.

Ahora, el entendimiento con JLR abre una nueva posibilidad de cooperación tecnológica, especialmente en el segmento SUV y todoterreno premium. Aunque ambas compañías no detallaron áreas específicas de trabajo, el foco estadounidense y la cercanía conceptual entre marcas como Jeep, Ram y Land Rover hacen pensar en futuros desarrollos compartidos.

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Uno de los puntos que más interés genera es la posibilidad de que Stellantis aproveche las nuevas plataformas eléctricas desarrolladas por JLR. La firma británica trabaja actualmente con las arquitecturas EMA y MLA, destinadas a futuros Range Rover y Defender eléctricos. Un eventual uso compartido permitiría a Stellantis diferenciar con mayor rapidez sus futuros SUVs y pickups electrificados.

La ofensiva industrial también responde a una necesidad concreta: optimizar la capacidad productiva global del grupo, reducir costos de desarrollo y acelerar la adopción de nuevas tecnologías en un escenario cada vez más competitivo.