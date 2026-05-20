SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Los frenéticos movimientos de Stellantis: ahora suma alianza con Jaguar Land Rover en EE.UU.

    El conglomerado automotor vive semanas intensas a nivel estratégico. A este reciente anuncio se suman una serie de sinergias oficializadas recientemente.

     

    Stellantis continúa moviendo piezas a gran velocidad en la industria automotriz global. El grupo liderado por Antonio Filosa confirmó un nuevo Memorando de Entendimiento (MOU) con Jaguar Land Rover (JLR) para analizar oportunidades de colaboración en desarrollo de productos y tecnologías destinadas principalmente al mercado estadounidense.

    El acuerdo, aunque no vinculante, refuerza una estrategia que el gigante automotor viene acelerando durante las últimas semanas y que apunta a convertir las alianzas industriales en uno de los pilares de su nueva etapa global.

    La noticia llega apenas días después de otros anuncios clave. Stellantis confirmó recientemente planes para producir modelos Peugeot y Jeep junto a Dongfeng en China, mientras que también fabricará vehículos eléctricos de la marca china Voyah en una planta ubicada en Francia.

    A esto se suma el desarrollo de una nueva generación de vehículos eléctricos compactos y accesibles para Europa, con precios cercanos a los 15 mil euros, además de las versiones que estaría negociando con Huawei y JAC para elaborar un Maserati en el gigante asiático.

    Ahora, el entendimiento con JLR abre una nueva posibilidad de cooperación tecnológica, especialmente en el segmento SUV y todoterreno premium. Aunque ambas compañías no detallaron áreas específicas de trabajo, el foco estadounidense y la cercanía conceptual entre marcas como Jeep, Ram y Land Rover hacen pensar en futuros desarrollos compartidos.

    AFPH

    Uno de los puntos que más interés genera es la posibilidad de que Stellantis aproveche las nuevas plataformas eléctricas desarrolladas por JLR. La firma británica trabaja actualmente con las arquitecturas EMA y MLA, destinadas a futuros Range Rover y Defender eléctricos. Un eventual uso compartido permitiría a Stellantis diferenciar con mayor rapidez sus futuros SUVs y pickups electrificados.

    La ofensiva industrial también responde a una necesidad concreta: optimizar la capacidad productiva global del grupo, reducir costos de desarrollo y acelerar la adopción de nuevas tecnologías en un escenario cada vez más competitivo.

    Más sobre:NoticiasStellantisJaguar Land RoverJeepRAMLand RoverDongfengMaseratiIndustria autromotriz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Menor de edad es herida a bala mientras salía de un colegio en La Granja

    Cámara de Diputados despacha al Senado megarreforma: se aprueba “corazón” y oposición apuesta a reservas de constitucionalidad

    Contraloría detecta que Indap entregó beneficios a personas que no cumplían requisitos

    Detienen a tres sujetos por secuestro en El Bosque: gritos de la víctima permitieron dar con su paradero

    Precio del petróleo sufre fuerte caída y el barril rompe los US$ 100 por negociaciones en “etapa final” entre EE.UU. e Irán

    Las 72 horas en que Kast decidió adelantar su primer cambio de gabinete

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Gremio vs. Palestino por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Rating del martes 19 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 19 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Menor de edad es herida a bala mientras salía de un colegio en La Granja
    Chile

    Menor de edad es herida a bala mientras salía de un colegio en La Granja

    Cámara de Diputados despacha al Senado megarreforma: se aprueba “corazón” y oposición apuesta a reservas de constitucionalidad

    Contraloría detecta que Indap entregó beneficios a personas que no cumplían requisitos

    Precio del petróleo sufre fuerte caída y el barril rompe los US$ 100 por negociaciones en “etapa final” entre EE.UU. e Irán
    Negocios

    Precio del petróleo sufre fuerte caída y el barril rompe los US$ 100 por negociaciones en “etapa final” entre EE.UU. e Irán

    Desde arriendo de autos hasta guardar equipaje: Airbnb amplía servicios más allá de alojamientos

    Reservas estratégicas de petróleo en EE.UU. anotan su mayor caída semanal de la historia

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google
    Tendencias

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google

    Parcialmente nublado: así será el tiempo en la Región Metropolitana este miércoles 20 de mayo, según el pronóstico

    Qué tan saludable es la avena, según la evidencia científica

    Arturo Vidal aborda el lío judicial de los $ 50 millones: “No creo que tenga problemas de plata a estas alturas”
    El Deportivo

    Arturo Vidal aborda el lío judicial de los $ 50 millones: “No creo que tenga problemas de plata a estas alturas”

    ¿Boca Juniors tiene permiso? El destemplado reclamo de Leandro Paredes que el juez Jesús Valenzuela no quiso amonestar

    Un Coquimbo cerca y una UC obligada: la calculadora de los equipos chilenos para pasar a octavos en la Copa Libertadores

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada
    Tecnología

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Acoso, amenazas y un nuevo número 1 en 2026: Michael Jackson y la historia de Billie Jean
    Cultura y entretención

    Acoso, amenazas y un nuevo número 1 en 2026: Michael Jackson y la historia de Billie Jean

    Una película “con mentalidad televisiva” y Pedro Pascal: las claves de The Mandalorian y Grogu

    Netflix anuncia las fechas de cierre para “Cien años de soledad”: mira el adelanto aquí

    Crisis diplomática entre Bolivia y Colombia: Paz expulsa a embajadora y Petro denuncia que “se está pasando a extremismos”
    Mundo

    Crisis diplomática entre Bolivia y Colombia: Paz expulsa a embajadora y Petro denuncia que “se está pasando a extremismos”

    Estados Unidos acusa de asesinato a Raúl Castro

    Irán sostiene de que Estados Unidos “busca empezar una nueva guerra” a pesar de mantener la “presión política y económica”

    Galletas de vainilla y chocolate
    Paula

    Galletas de vainilla y chocolate

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza

    La fiesta eterna de ABBA