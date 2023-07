Los lentes del futuro son de BMW e incluyen head-up display

Este 2023 BMW Motorrad cumple 100 años de historia. Su primer siglo de vida, que festejará a lo largo de este año y con distintos eventos en todo el mundo. Y no solo eso, pues el fabricante alemán también celebra con un nuevo e innovador elemento de seguridad para los motociclistas.

Hablamos de unos lentes con head-up display incluido, un equipamiento que lleva años aplicándose en el automóvil y que permite proyectar datos relevantes sobe la conducción en el parabrisas.

Así los BMW ConnectedRide Smartglasses muestran en el campo de visión del motociclista los datos de velocidad o la navegación en tiempo real, incrementando de esta forma su seguridad a la hora de conducir. Se conectan vía bluetooth al smartphone y a la app BMW, mientras que desde el controlador situado en el manillar se puede ajustar la imagen, su posición y las informaciones que queremos ver.

BMW Motorrad entrega dos juegos de lentes con certificación UVA/UVB. Un par de cristales es transparente al 85% y está especialmente indicado para usar con cascos que llevan integrado el parasol. En tanto, que el otro par de lentes tintados hacen la función también de gafas de sol.

En el caso de utilizar lentes de contacto las gafas BMW no ofrecen ningún tipo de limitación. El rango de funcionamiento óptimo sin ningún tipo de problema está entre los -10º C y los 50º C y la batería permite un uso continuo de hasta diez horas.

Los BMW ConnectedRide Smartglasses estarán a la venta primero en el mercado norteamericano a finales de este año y posteriormente en el resto de países, aunque su precio se anunciará poco antes del inicio de su comercialización.