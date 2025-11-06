Los líderes no cambian: Estos son los vehículos más vendidos en Chile

La venta de vehículos nuevos registró una importante baja de casi 15% en octubre, con 23.531 unidades comercializadas en el mes, cifra que lo convierte en el segundo mes de peor rendimiento en el año después de febrero.

El último informe de Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) muestra un fuerte descenso respecto de los patentamientos de septiembre, que fueron 31.871, que representaron el mejor registro desde los 37.560 de marzo de 2023.

Tiggo 2 PRO MAX

“Hubo un adelantamiento de compras automotrices realizadas en el mes de septiembre, tanto para aprovechar el nuevo año/modelo como por el cambio normativo de emisiones hacia Euro 6c”, explicó la ANAC.

Las ventas de 2025 a octubre acumulan 255.401 unidades.

En el ranking de los 10 modelos más vendidos del año, las camionetas mantuvieron el podio, mientras que el único cambio fue el intercambio de posiciones entre Chery Tiggo 2 y el Suzuki Baleno.

Top 10 vehículos más vendidos

Toyota Hilux: 7.192 (camioneta)

Mitsubishi L200: 6.693 (camioneta)

GWM Poer: 6.068 (camioneta)

Chery Tiggo 2: 5.403 (SUV)

Suzuki Baleno (hatchback): 5.331 (vehículo pasajeros)

Peugeot Partner: 5.238 (comercial)

Kia Soluto: 4.759 (vehículo pasajeros)

Ford Ranger: 4.159 (camioneta)

Chevrolet Groove: 4.052 (SUV)

Omoda C5: 4.036 (SUV)

Las marcas más vendidas

Respecto a las marcas más vendidas, el podio se mantuvo inalterable con Toyota, Suzuki y Hyundai. En el top 10, resaltó que Ford superó a Peugeot en el sexto lugar, respecto de septiembre.