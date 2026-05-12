Lotus tendrá un nuevo súperdeportivo: será híbrido y con motor V8

Lotus confirmó un importante cambio de rumbo con la presentación de su estrategia “Focus 2030”, un plan que busca ampliar la presencia global de la marca y flexibilizar su transición hacia la electrificación. En ese escenario, el anuncio más importante fue la llegada del futuro Type 135, un superdeportivo híbrido de altas prestaciones que marcará el regreso de los motores V8 a la firma británica.

El nuevo modelo, previsto para 2028, será el primer bólido híbrido de producción de Lotus y representará un nuevo capítulo para la compañía fundada por Colin Chapman. Tras varios años centrada en la movilidad eléctrica con modelos como el Evija, el Eletre y el Emeya, vuelve a apostar por los motores térmicos de alto rendimiento, aunque combinados con electrificación avanzada.

El Type 135 utilizará un sistema de propulsión híbrido basado en un motor V8, capaz de superar los 1.000 CV de potencia. Aunque la marca todavía no confirmó oficialmente el propulsor, todo apunta a que podría utilizar el conocido bloque 4.0 V8 Twin-Turbo de Mercedes-AMG, ampliando así la colaboración técnica que ya existe entre ambas compañías gracias al deportivo Emira.

A diferencia de muchos de sus futuros rivales, Lotus optará por una solución híbrida convencional en lugar de un sistema híbrido enchufable. Según la propia marca, esta decisión responde a la búsqueda de una menor masa total y una experiencia de conducción más ligera y purista, respetando la filosofía histórica de Lotus centrada en la reducción de peso y la agilidad dinámica.

El futuro superdeportivo se desarrollará sobre un nuevo chasis de fibra de carbono, diseñado para maximizar la rigidez estructural y minimizar el peso. Este enfoque permitirá combinar cifras de potencia extremas con un comportamiento dinámico orientado tanto al circuito como a la conducción deportiva de alto nivel.

Las primeras imágenes anticipadas muestran un diseño inspirado en el prototipo eléctrico Theory 1 presentado en 2024, aunque incorporando una identidad mucho más agresiva y emocional. En la zaga destacan dos enormes salidas de escape, un detalle que deja claro que el motor de combustión seguirá siendo protagonista en esta nueva etapa de la marca.

Lotus también adelantó que el Type 135 recuperará elementos característicos de sus modelos más icónicos, incluyendo una puesta a punto enfocada en la experiencia del conductor y soluciones aerodinámicas avanzadas derivadas del automovilismo.

El nuevo modelo competirá directamente con referentes como el Ferrari 296 GTB, el Lamborghini Temerario y el Aston Martin Valhalla, posicionándose como uno de los proyectos más ambiciosos en la historia moderna de Lotus.