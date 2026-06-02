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    Más autonomía, más potencia y lujo a medida: así evoluciona el Rolls-Royce Spectre

    La nueva Serie II del exclusivo modelo eléctrico incorpora una batería más eficiente, incrementa su rendimiento y amplía las posibilidades de personalización con materiales inéditos y nuevos acabados artesanales.

     

    La electrificación de lujo da un nuevo paso adelante con la actualización de uno de los modelos más exclusivos del mercado. La nueva generación del Rolls-Royce Spectre, el gran coupé cero emisiones británico, mejora sus prestaciones, aumenta significativamente su autonomía y lleva la personalización a niveles aún más sofisticados.

    La renovación Series II llega con importantes mejoras técnicas que refuerzan su posición como uno de los vehículos eléctricos de lujo más avanzados del mundo. Gracias a una nueva tecnología de celdas de batería desarrollada por BMW, la autonomía aumenta un 18%, alcanzando hasta 628 kilómetros bajo el ciclo WLTP, mientras que los tiempos de carga se reducen en un 14%.

    La actualización también trae más rendimiento. La versión estándar eleva su potencia hasta los 593 CV y entrega un par máximo de 1.015 Nm, ofreciendo una respuesta más inmediata y una conducción aún más refinada. Sin embargo, el protagonismo recae en el Black Badge Spectre Series II, que se convierte en el Rolls-Royce más potente jamás fabricado.

    Mediante el sistema Infinity Mode, esta variante libera hasta 500 kW (671 CV), mientras que el modo Spirited permite alcanzar un impresionante par de hasta 1.100 Nm. Estas cifras sitúan al modelo en niveles de rendimiento comparables a los de algunos superdeportivos, sin renunciar al silencio y la suavidad que caracterizan a la marca.

    En el exterior, el diseño mantiene la elegante silueta fastback que ha convertido al Spectre en uno de los automóviles más admirados de los últimos años. Entre las novedades destacan el nuevo color Ethereal Blue y unas llantas forjadas de 23 pulgadas con un elaborado diseño multifacético que requiere hasta seis horas de acabado manual por unidad.

    El habitáculo amplía sus opciones de personalización con materiales inéditos. Debuta el tejido Duality Twill, elaborado a partir de fibras de bambú y disponible en diversos colores, además de la tapicería Placed Perforation, que crea complejos patrones inspirados en paisajes naturales mediante más de 78 mil perforaciones realizadas con precisión milimétrica.

    Tom Bunning

    La experiencia interior se complementa con una nueva moldura Brindled Walnut, un panel iluminado compuesto por más de 8.000 puntos de luz y un reloj inspirado en instrumentos aeronáuticos, integrado junto a una figura iluminada del Spirit of Ecstasy.

    Para el Black Badge, la marca incorpora además detalles exteriores en acabado Iced Black, que aportan una apariencia más oscura y sofisticada, reforzando el carácter exclusivo de esta interpretación de alto rendimiento.

    Tom Bunning

    El precio de entrada de la evolución del Rolls-Rpyce Spectre es de 300 mil libras esterlinas, unos $360 millones, pero dada al alto número de personalizaciones que suele tener este modelo es poco probable que se comercialicen por menos de medio millón de libras ($600 millones).

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