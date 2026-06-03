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    Más deportivo, híbrido y tecnológico: este es el nuevo Bentley Flying Spur

    El renovado sedán de lujo incorpora una imagen más limpia, un sistema híbrido V8 de alto rendimiento y el regreso de la variante S, que se convierte en la más potente de su historia.

     

    La combinación de artesanía, tecnología y prestaciones extremas vuelve a elevar el estándar entre los sedanes de lujo. La nueva generación del Bentley Flying Spur lo confirma: llega con una profunda actualización estética, más equipamiento y una mecánica capaz de competir con auténticos superdeportivos.

    Con una silueta refinada y superficies más limpias, el modelo evoluciona su diseño sin perder la elegancia que lo caracteriza. Uno de los cambios más llamativos es el regreso de los faros delanteros simples, una solución que no se veía en una berlina de la marca desde 1962. A ello se suman una parrilla integrada en el parachoques, nuevas luces traseras, una tapa de maletero rediseñada y llantas de hasta 22 pulgadas.

    Bajo el capó, la gran novedad es la adopción de sistemas híbridos V8 de última generación, que combinan eficiencia y altas prestaciones.

    La estrella de la gama es el regreso del Flying Spur S, impulsado por una mecánica híbrida de alto rendimiento que desarrolla 680 CV y 930 Nm de torque, cerca de un 20% más que la generación anterior. Gracias a estas cifras, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 3,7 segundos y alcanza una velocidad máxima de 308 km/h. Además, incorpora una batería de 25,9 kWh que le permite recorrer hasta 80 kilómetros en modo completamente eléctrico.

    La dinámica también da un salto importante con el sistema Bentley Performance Active Chassis. Este conjunto incluye tracción integral activa, dirección en las cuatro ruedas, vectorización de par, barras estabilizadoras activas de 48 voltios y un diferencial electrónico de deslizamiento limitado (eLSD), elementos que buscan ofrecer un comportamiento más preciso pese a las más de 2,5 toneladas del vehículo.

    El habitáculo mantiene el elevado nivel artesanal de la firma británica, pero amplía sus opciones de personalización con cinco configuraciones de asientos realizadas a mano, cada una de las cuales requiere alrededor de 12 horas de trabajo. Los clientes pueden elegir entre acabados acolchados, inserciones exclusivas y nuevas combinaciones cromáticas.

    Entre las novedades destaca también la colección Virtuoso, desarrollada por Mulliner. Esta edición incorpora detalles en Champagne Gold, bordados específicos y el sistema de audio Naim for Mulliner con 21 altavoces, considerado uno de los equipos de sonido más avanzados disponibles actualmente en un automóvil de producción.

    Con estas mejoras, Bentley refuerza el posicionamiento del Flying Spur como una de los sedanes de lujo más sofisticas y potentes del mercado, combinando el confort de un gran turismo con prestaciones propias de un superdeportivo.

    Su fabricación comienza en septiembre y se espera su arribo a los mercados en el último cuarto del año, pero la marca ya está disponible para recibir las especificaciones de sus clientes desde ya.

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