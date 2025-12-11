VOTA INFORMADO por $1100
    McLaren 750S: de superdeportivo a pieza de arte

    Durante la Semana del Arte de Miami, la marca británica exhibió el Project Chromology 750S, una edición que combina pintura en capas traslúcidas, texturas 3D y emblemas bañados en oro de 24 quilates.

     

    Para McLaren, la Semana del Arte de Miami era mucho más que solo cuadros y esculturas, sino que el momento preciso para mostrar un superdeportivo convertido en obra contemporánea. En ese contexto, su área de operaciones especiales (MSO) presentó el Project Chromology 750S, una reinterpretación artística del 750S Spider creada junto a Nat Bowen, artista británica conocida por sus trabajos en resina y por sus paletas vibrantes.

    El resultado no es simplemente “un McLaren pintado distinto”. La carrocería recibió una técnica que Bowen llama Cromática en Capas Traslúcidas, un proceso en el que se van aplicando veladuras que reaccionan con la luz.

    Así, los colores no solo cambian según el ángulo sino que parecieran moverse y ganar profundidad, como si el auto tuviera un efecto 3D natural. En este caso, la mezcla reúne verde brillante, azul claro y azul profundo, que en ciertos puntos se funden y generan un efecto casi hipnótico, como si la pintura respirara.

    Para coronar el trabajo, McLaren agregó insignias bañadas en oro de 24 quilates, con fondos pintados en el mismo tono que la carrocería, creando una estética coherente, elegante y con ese toque MSO que distingue a los autos realmente exclusivos.

    En el interior, los asientos de Alcántara negro, detalles dorados y acentos azules mantienen el mismo lenguaje visual, acompañado de una insignia especial “McLaren Nat Bowen” con pintura goteante.

    El Project Chromology 750S será producido solo para un grupo muy selecto de clientes de la división McLaren Special Operations. Cada uno recibirá además una obra original de Bowen, reforzando la idea de que no están comprando un auto, sino una pieza de arte con motor.

