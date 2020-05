No va más: la Mercedes-Benz Clase X cesará su producción mundial en mayo

A mediados de julio te dimos cuenta de información publicada por Automotive News y Motor Authority que decía relación con que el grupo Daimler dejaría de producir la camioneta Mercedes-Benz Clase X (ver nota), debido a que las ventas no cumplieron las expectativas que el conglomerado alemán tenía cifradas con su primera pick-up.

En aquel momento, la noticia calzaba también con la decisión de Mercedes-Benz de detener los planes de producción de la Clase X en Argentina (abril de 2019), un proyecto que abastecería el mercado de ese país -igualmente prolífero en camionetas- y también al del gigante Brasil. Desde Kaufmann, representante de la marca en Chile, no tardaron en desmentir estas versiones (ver nota).

Sin embargo, este martes Europa Press volvió a asegurar que mayo será el último mes que la Mercedes-Benz Clase X se fabrique en Barcelona.

Clase X

La información fue entregada nada menos que por Gianluca de Ficchy, presidente de Nissan en Europa, en una cita con representantes de la planta Nissan de Barcelona. Cabe mencionar que la Clase X es hasta hoy fabricada únicamente en ese complejo, desde donde sale con diferentes destinos junto con la Nissan Navara (NP 300 Navara, en nuestro país, o Frontier en otros mercados) y la Renault Alaskan.

Si bien el fin de la producción de la camioneta de Mercedes-Benz aún no tiene una versión oficial en el sitio de prensa de Daimler, MT Motores se contactó con Silke Walters, Manager Global de Comunicaciones de Mercedes-Benz Vans, quien sostuvo que "con el lanzamiento de la Clase X en 2017, Mercedes-Benz entró en un nuevo segmento que juega un rol importante en países como Australia y Sudáfrica". Agrega que "ya en el primer trimestre de 2019 se decidió que la Clase X no sería fabricada en Argentina, como era el plan original, debido a que los precios de la pick-up para América Latina hacían el proyecto poco viable. Ahora, se ha decidido que a contar de mayo de 2020 este modelo relativamente joven no se producirá más".

Además de Australia y Sudáfrica, la Clase X está en los concesionarios de Mercedes-Benz en toda Europa, en Nueva Zelanda y Chile. En el caso específico de nuestro mercado, está disponible en las versiones x250 d y x350 d, con tracciones 4Matic y motores diésel 2.3 litros biturbo y V6 3.0 litros, de 190 y 258 caballos, respectivamente. En 2018, año de su debut local, la pick-up se quedó con el premio a Mejor Camioneta.

Clase X 350 d

Europa Press detalla que la factoría barcelonesa de Nissan se encuentra un 30% por debajo de su capacidad productiva. En 2019 se fabricaron 8 mil unidades de la Clase X en la línea 2 de ensamblaje de sus instalaciones. A partir de mayo, solo se mantendrían en producción las citadas camionetas de Nissan y de Renault.

Walters enfatizó que “lo importante es que el servicio y cobertura de garantías se mantendrán asegurados” para los clientes de la ahora extinta Mercedes-Benz Clase X que alcanzó a estar en producción poco menos de cuatro años.