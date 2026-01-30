Mercedes Benz presenta el nuevo Clase S: una evolución para seguir vigente

El nuevo Clase S marca un nuevo paso en la historia del modelo más representativo de Mercedes Benz. En el contexto del aniversario 140 de la invención del automóvil por Carl Benz, la marca alemana introduce una serie de ajustes que recorren casi todas las áreas del vehículo, sin alterar su carácter.

Más del 50% de sus componentes fueron rediseñados o reemplazados, lo que equivale a cerca de 2.700 piezas. Se trata de la actualización más amplia que ha recibido la actual generación del sedán, con foco en tecnología, confort y eficiencia.

El diseño exterior mantiene una línea reconocible, pero suma actualizaciones. La parrilla frontal aumenta su tamaño y adopta estrellas tridimensionales iluminadas, mientras que el emblema sobre el capó se ilumina por primera vez. A esto se suma la evolución del sistema Digital Light, con tecnología Micro-LED que amplía el campo de iluminación y permite un haz que puede alcanzar los 600 metros.

Otro de los cambios relevantes es la llegada del V8 biturbo 4.0 litros M177 Evo, que adopta un cigüeñal plano y apoyo mild-hybrid de 48 volts. En la versión S 580 4MATIC desarrolla 530 Hp y 750 Nm de torque, con mejoras en respuesta y funcionamiento más suave.

En tanto, el seis cilindros en línea a gasolina, disponible con potencias de 381 y 449 Hp, incrementa su torque hasta 600 Nm en la opción más potente, mientras que el diésel (en variantes de 313 367 Hp) estrena un catalizador calefaccionado eléctricamente.

La gama se completa con dos opciones híbridas enchufable que puede recorrer cerca de 100 kilómetros en modo eléctrico, que combina el nuevo motor de seis cilindros con un bloque eléctrico, alcanzando hasta 435 y 585 Hp.

En el interior, la Clase S profundiza su rol como referencia en confort. El sistema MBUX estrena su cuarta generación, con inteligencia artificial integrada y un asistente por voz capaz de mantener diálogos continuos.

En las plazas traseras, el enfoque está puesto en la productividad, con pantallas de mayor tamaño, mesas abatibles y la posibilidad de participar en videollamadas mediante Zoom o Teams.

Con estos cambios, la Clase S extiende su vigencia hacia el final de la década, manteniendo su papel como vitrina tecnológica de Mercedes Benz dentro del segmento de los sedanes de lujo.