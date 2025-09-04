Mini desata su espíritu de carreras con dos modelos exclusivos

Mini junto a Deus Ex Machina lanzaron una colaboración que celebra la pasión compartida por el automovilismo, la artesanía y la personalización. El resultado son dos John Cooper Works exclusivos que rinden homenaje tanto a la historia deportiva de la marca británica como al espíritu creativo de la firma australiana de lifestyle.

La propuesta se materializa en dos vehículos conceptuales: The Skeg, un Mini JCW eléctrico con 258 Hp, inspirado en la cultura surfera; y The Machina, de combustión con 231 Hp, diseñado como un tributo a la herencia de las carreras. Ambos llevan en el techo una gran “X” blanca, símbolo de cocreación entre dos mundos que se encuentran en la velocidad, el diseño y la autenticidad.

Bernhard Filser

El Skeg destaca por un acabado vibrante en amarillo y plata, paneles de fibra de vidrio semitransparentes que reducen el peso en un 15% y detalles que evocan el surf, como el alerón inspirado en tablas o correas en el techo que recuerdan el ritual de atarlas tras una sesión en el mar.

Su interior minimalista apuesta por la funcionalidad: bandejas para trajes de neopreno, asientos de neopreno impermeables y un tablero construido con técnicas de tablas de surf.

Bernhard Filser

Por su parte, The Machina exhibe un lenguaje radicalmente automovilístico. Con pintura en rojo, blanco y negro, faros de rally, escape central y difusor trasero inspirado en el Nordschleife, transmite pura deportividad.

En el interior, los cinturones de cinco puntos, las placas de aluminio en bruto, el tablero encerado y los interruptores de palanca evocan el ADN de competición y el espíritu artesanal de Deus.

Ambos conceptos fueron desarrollados junto a Designworks, filial de BMW, y con la visión creativa de Carby Tuckwell y Matt Willey, quienes ya habían reinterpretado la historia de Mini en proyectos anteriores. La colaboración no solo se limita a los autos: también incluye una colección cápsula de ropa Mini x Deus, que debutará en el IAA Mobility 2025 de Múnich y se venderá globalmente.