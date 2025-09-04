SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Mini desata su espíritu de carreras con dos modelos exclusivos

En alianza con la marca de lifestyle Deus Ex Machina, la firma británica tributa su herencia automovilística y también su alma más playera.

 

Mini junto a Deus Ex Machina lanzaron una colaboración que celebra la pasión compartida por el automovilismo, la artesanía y la personalización. El resultado son dos John Cooper Works exclusivos que rinden homenaje tanto a la historia deportiva de la marca británica como al espíritu creativo de la firma australiana de lifestyle.

La propuesta se materializa en dos vehículos conceptuales: The Skeg, un Mini JCW eléctrico con 258 Hp, inspirado en la cultura surfera; y The Machina, de combustión con 231 Hp, diseñado como un tributo a la herencia de las carreras. Ambos llevan en el techo una gran “X” blanca, símbolo de cocreación entre dos mundos que se encuentran en la velocidad, el diseño y la autenticidad.

Bernhard Filser

El Skeg destaca por un acabado vibrante en amarillo y plata, paneles de fibra de vidrio semitransparentes que reducen el peso en un 15% y detalles que evocan el surf, como el alerón inspirado en tablas o correas en el techo que recuerdan el ritual de atarlas tras una sesión en el mar.

Su interior minimalista apuesta por la funcionalidad: bandejas para trajes de neopreno, asientos de neopreno impermeables y un tablero construido con técnicas de tablas de surf.

Bernhard Filser

Por su parte, The Machina exhibe un lenguaje radicalmente automovilístico. Con pintura en rojo, blanco y negro, faros de rally, escape central y difusor trasero inspirado en el Nordschleife, transmite pura deportividad.

En el interior, los cinturones de cinco puntos, las placas de aluminio en bruto, el tablero encerado y los interruptores de palanca evocan el ADN de competición y el espíritu artesanal de Deus.

Ambos conceptos fueron desarrollados junto a Designworks, filial de BMW, y con la visión creativa de Carby Tuckwell y Matt Willey, quienes ya habían reinterpretado la historia de Mini en proyectos anteriores. La colaboración no solo se limita a los autos: también incluye una colección cápsula de ropa Mini x Deus, que debutará en el IAA Mobility 2025 de Múnich y se venderá globalmente.

Más sobre:NoticiasMiniJohn Cooper WorksDeus ex MachinaAutomovilismoIAA Mobility 2025Salón de Munichautos eléctricoselectromovilidad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Corte de Valparaíso acoge desafuero de diputado Bobadilla y ordena formación de causa por injurias graves con publicidad

Tras megaincendio del 2024: realizan nueva jornada de reforestación en la Reserva Nacional Lago Peñuelas

Ante apoyo del Partido Liberal a Jara: Internacional Liberal advierte que “nos oponemos a los principios del comunismo”

A semanas de las elecciones, Boric agrega más condimentos al Congreso y da urgencia a nueva ley de aborto

El telefonazo de Núñez a Fernando Carmona para contener salidas de libreto y ajustarse al relato del comando

Matthei con cautela, Kast sin planes y Jara en gira: cómo vivirán el 11 de septiembre los candidatos presidenciales

Lo más leído

1.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

2.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

3.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

4.
Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

5.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming

Anuncian nueva edición de Miss Mundo y abren casting oficial para representar a Chile

Anuncian nueva edición de Miss Mundo y abren casting oficial para representar a Chile

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

A qué hora empieza el corte de agua en 6 comunas de la RM y cuáles son los sectores afectados

Corte de Valparaíso acoge desafuero de diputado Bobadilla y ordena formación de causa por injurias graves con publicidad
Chile

Corte de Valparaíso acoge desafuero de diputado Bobadilla y ordena formación de causa por injurias graves con publicidad

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming

Tras megaincendio del 2024: realizan nueva jornada de reforestación en la Reserva Nacional Lago Peñuelas

Tribunal Constitucional visa proyecto de permisos sectoriales y queda a un paso de ser promulgado
Negocios

Tribunal Constitucional visa proyecto de permisos sectoriales y queda a un paso de ser promulgado

La caja que ha recaudado el grupo Luksic con la venta de parte de su participación en la francesa Nexans

Caso Factop: Larraín Vial ya ha pagado más de $3.300 millones a 50 aportantes de fondo cuestionado

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda
Tendencias

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

Dónde y a qué hora ver Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open

La ley de los 28 metros, cuatro toques y la balanza: el plan de Córdova para ir a Brasil sin descuidar el Mundial Sub 20

El portazo de Pablo Milad a la U por la Supercopa ante Colo Colo: “Se tiene que jugar”

Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Finde

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

Lo que debes saber de Red Bull Symphonic, el show que unirá a Pablo Chill-E con una orquesta sinfónica

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Óscar Martínez, periodista salvadoreño: “El ‘modelo Bukele’ básicamente consiste en una regla esencial: todo el poder en un hombre”
Mundo

Óscar Martínez, periodista salvadoreño: “El ‘modelo Bukele’ básicamente consiste en una regla esencial: todo el poder en un hombre”

El Papa pide al presidente de Israel un “alto al fuego” en Gaza y este reclama la liberación de los rehenes israelíes

Xi Jinping apuesta por reforzar la cooperación con Corea del Norte tras encuentro con Kim Jong Un en Beijing

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Paula

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral

Estamos de aniversario y lo celebramos contigo