Nuevo Suzuki eVitara: un SUV para una nueva era eléctrica

Un nuevo capítulo en la historia de Suzuki comienza con la llegada a Chile del eVitara, su primer 100% eléctrico global. Lo hace con dos versiones del SUV -GL 2WD y GLX 4WD- apostando por equilibrar eficiencia energética, conectividad, seguridad y capacidades todoterreno en un formato pensado tanto para la ciudad como para el off-road.

A nivel estético, el modelo adopta un lenguaje de diseño completamente nuevo inspirado en el concepto “Metal Beast”. Sus líneas musculosas, pasos de rueda marcados y postura robusta transmiten una imagen moderna y sofisticada, mientras detalles como el techo flotante, la silueta tipo coupé y las llantas aerodinámicas de 18 pulgadas aportan dinamismo y eficiencia.

Shanghai, China - April 1, 2019 SENEZ

En el frontal destaca una llamativa firma lumínica con tecnología Matrix LED de tres puntos, unida por una franja horizontal que acentúa visualmente el ancho del vehículo. En la zaga, los focos conectados y el voluminoso parachoques terminan de consolidar una identidad visual fuerte y futurista.

El SUV mide 4,27 metros de largo y ofrece una distancia entre ejes de 2,7 metros, lo que se traduce en una cabina espaciosa para cinco pasajeros. El maletero alcanza hasta 562 litros con los asientos traseros abatidos, reforzando su enfoque versátil.

Puertas adentro, el eVitara apuesta por una experiencia tecnológica y refinada. El habitáculo incorpora materiales suaves al tacto, una consola flotante con selector rotativo y un sistema de doble pantalla integrada que une un panel digital de 10,25 pulgadas con una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas compatible inalámbricamente con Apple CarPlay y Android Auto.

Dependiendo de la versión, el equipamiento incluye sistema de audio Infinity con nueve parlantes, iluminación ambiental configurable, techo panorámico, cargador inalámbrico y asientos delanteros calefaccionados con regulación eléctrica para el conductor.

En materia de seguridad, Suzuki pone el foco en la protección integral. Desde la versión de entrada, el modelo incorpora siete airbags, cámara 360°, sensores delanteros y traseros, control de descenso, asistente de partida en pendiente y un completo paquete de asistencias avanzadas a la conducción ADAS nivel 2. Entre ellas destacan el frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, asistente de centrado de carril, monitor de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero.

El New eVitara está construido sobre la nueva plataforma Heartec-e, desarrollada específicamente para vehículos eléctricos. Esta arquitectura mejora la rigidez estructural, optimiza el espacio interior y favorece la eficiencia energética, además de entregar una destacada maniobrabilidad gracias a un radio de giro de apenas 5,2 metros.

En el apartado mecánico, el SUV utiliza un sistema eAxle alimentado por una batería LFP de 61 kWh. La versión GL desarrolla 171 hp y 193 Nm de torque, mientras que la variante GLX 4WD añade un segundo motor trasero para alcanzar 181 hp y 307 Nm combinados.

La autonomía llega hasta los 412 kilómetros en la versión GL y hasta 387 kilómetros en la GLX. Además, la batería puede cargarse del 10% al 80% en aproximadamente 45 minutos mediante carga rápida.

La variante GLX incorpora el sistema Allgrip-e, evolución eléctrica de la reconocida tracción integral de Suzuki. Gracias a sus modos Auto y Trail y a la distribución inteligente de torque, el modelo mantiene intactas sus capacidades aventureras incluso en superficies de baja adherencia. Su despeje de 180 mm y sus ángulos off-road refuerzan esa propuesta.

Disponible en ocho colores, los precios del nuevo Suzuki eVitara van desde los $27.990.000 para la GL y a partir de los $32.990.000 para la GLX.