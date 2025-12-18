SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
    Nissan apuesta por Nismo: duplicará su gama y refuerza su presencia en motorsport

    La marca japonesa anunció nuevas iniciativas para potenciar esa línea de vehículos, además de aumentar ventas globales y aplicar la experiencia del automovilismo en sus modelos de calle.

     

    Siguiendo el lema “Road to track, track to road”, Nissan aprovecha la experiencia y la tecnología desarrolladas en competiciones como Super GT y Fórmula E para trasladarlas a los modelos de calle.

    Como parte de la estrategia Re:Nissan, los denominados “heartbeat models” son fundamentales para transmitir emoción y reforzar el ADN de la marca.

    La compañía también planea ampliar su presencia en competiciones como Super Taikyu y explorar nuevas categorías de carreras.

    Nissan Motor Co. y Nissan Motorsports & Customization Co. (NMC) anunciaron así nuevas iniciativas para fortalecer la marca a través de su línea Nismo, combinando innovación tecnológica, pasión por la conducción y desempeño en competición para atraer a los clientes más entusiastas.

    En cuanto a la oferta de autos, la compañía anunció que duplicará la cantidad de modelos Nismo disponibles a nivel global, pasando de cinco a 10.

    Además, se ampliará la disponibilidad de estos modelos en distintos mercados, con el objetivo de aumentar las ventas anuales de 100 mil a 150 mil unidades para 2028, estimando que entre 40% y 60% de ese crecimiento provenga de mercados fuera de Japón.

    Para lograrlo, la compañía evaluará colaboraciones con socios externos en el desarrollo de nuevos modelos NISMO.

    A partir del año fiscal 2026, la firma nipona introducirá vehículos prototipo orientados a actividades de competición, con el fin de acelerar el desarrollo de hardware y software, que luego se aplicará tanto a la línea de autos de calle como a los futuros modelos de alto rendimiento.

    Entre los modelos más destacados actualmente se encuentran el Ariya Nismo, un SUV eléctrico de doble motor, y en otros mercados los Z, Skyline, X-Trail y Patrol.

    También reforzará su negocio de restauración y restomod, con especial foco en los icónicos Skyline GT‑R R32, R33 y R34, aprovechando un mercado global de restauración que se espera crezca más del doble hacia 2032.

    Según Yutaka Sanada, presidente y CEO de NMC, “NISMO sigue elevando la emoción y la innovación de los vehículos Nissan. Nuestro objetivo es llevar esa pasión y entusiasmo a otras líneas de productos de la marca”.

