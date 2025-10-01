SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Nueva Changan Hunter REEV: la primera camioneta de su tipo en Chile

Con una autonomía total combinada de hasta 1.031 kilómetros y una garantía de hasta ocho años, llega a sumarle valor a uno de los principales modelos de la marca en el país.

 

La Hunter es una de las puntas de lanza de Changan en Chile, junto al SUV X7 Plus y el sedán Alsvin, con ventas cercanas al millar de unidades, de acuerdo al último informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), correspondiente a agosto.

La camioneta ahora llega en su versión eléctrica de rango extendido enchufable, siguiendo los pasos del Deepal S07 y el Changan CS55 Plus iDD, los otros estrenos que ha hecho este año el Grupo Changan en el segmento de vehículos de bajas y cero emisiones.

Comparte tren motriz con Deepal S07 y, dependiendo de la versión, incorpora uno o dos motores eléctricos encargados de la propulsión y otro a combustión que genera electricidad para los primeros. Gracias a ello, ofrece una autonomía total combinada de hasta 1.031 kilómetros.

¿Qué motor tiene la Changan Hunter REEV?

El motor a combustión es un 2.0 turbo de 135 kW y 330 Nm de torque. A ese, la versión 4x2 Luxury suma uno eléctrico de 130 kW y 320 Nm situado en el eje trasero, mientras que la Elite 4x4 añade un segundo propulsor en el eje delantero que entrega 70 kW adicionales y eleva el torque combinado hasta los 450 Nm.

Ambas versiones incorporan una batería de litio ferrofosfato de 31,18 kWh, que puede recargarse en solo 30 minutos mediante un sistema de carga rápida y les entrega una autonomía en modo 100% eléctrico de hasta 131 kilómetros, según el ciclo NEDC. Poseen una transmisión automática E-CVT.

¿Cómo es el diseño de la Changan Hunter REEV?

En su frontal destacan su nueva parrilla tipo cascada y los faros led en dos niveles. De perfil sobresalen los tapabarros ensanchados, los rieles decorativos en el techo y las llantas aro 18 (de 17” en la versión Luxury).

Atrás, la atención se centra en las ópticas traseras en posición vertical y en el portalón, que incluye un peldaño para facilitar el proceso de carga y descarga.

¿Cómo es el interior?

La Changan Hunter REEV posee un panel de instrumentos totalmente digital de 7,5” que se integra con la pantalla de 12,3” del sistema de infoentretenimiento, compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica.

Otros elementos destacados son su climatizador, el sistema de sonido con seis u ocho parlantes (según versión), el cargador inalámbrico, el volante multifunción, el tapiz de tela y cuero, y los asientos delanteros calefaccionados con ajustes eléctricos en la versión Elite 4x4.

¿Cuánto mide la Changan Hunter REEV?

La camioneta está desarrollada sobre la misma plataforma que la variante diésel, pero cuenta con mayores dimensiones: 5.380 mm de largo (+50 mm), 1.980 mm de alto (+50 mm) y 1.885/1.875 mm de ancho (+10 mm versión Luxury). Su distancia entre ejes, en cambio, se mantiene en 3.180 mm.

La zona de carga es de 1.600 mm de largo, 1.595 mm de ancho y 520 mm de alto. Se incluyen ahí salidas de enchufes eléctricos de 220V.

¿Cuánto carga la Changan Hunter REEV?

Puede transportar hasta 940 kilos en la versión Luxury y 900 en la Elite. Asimismo, puede remolcar hasta dos toneladas y media.

La suspensión es de doble horquilla en el eje delantero y Multi-Link en el trasero, mientras que los frenos son de disco en las cuatro ruedas.

¿Qué elementos de seguridad tiene?

De serie, viene con cuatro airbags, sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), asistentes de arranque en pendiente (HHC) y de frenado (BA), bloqueo de diferencial trasero, cámara 360° con vista en 540°, controles de estabilidad lateral (AYC), crucero y de descenso en pendiente (HDC), modos de dirección (Light, Comfort y Sport), grabador de video HD, retención automática del vehículo (AVH), tres modos de manejo (Eco, Comfort y Sport), sensores de estacionamiento traseros, sistema de apertura remota, alerta acústica del vehículo (AVAS) y alerta de salida de carril (LDW), entre otros. A lo que la variante Elite 4x4 añade control de balanceo de remolque (TSC) y 2 airbags.

¿Cuánto cuesta la Changan Hunter REEV?

Ya se encuentra disponible a la venta, con precios que parten en los $29.990.000 para la versión Luxury 4x2 y alcanzan los $33.990.000 en la Elite 4x4. Su garantía es de 5 años (60 meses) o 100.000 km. de parachoque a parachoque, 5 años (60 meses) o 150.000 km. de garantía limitada de tren motriz, y ocho años (96 meses) o 120.000 km para batería eléctrica de alto voltaje, en ambos casos, lo que suceda primero.

Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosChanganHunterREEVcamionetapickupcamionetas eléctricaselectromovilidad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Grupo Patio aumenta a 51% participación en operadora de outlets Rentas Patio X

La Moneda cuestiona tono de Kast contra Boric por alusión en cadena nacional y llama a debatir “sin violencia”

El reclamo contra la Fiscalía de Antofagasta por traspié en preparación del juicio oral de los excadetes de Cobreloa

“No se va a tramitar ninguna Ley de Presupuesto”: amenaza “imposible” de Matthei sufre desmarque de republicanos y socialcristianos

Boric tensiona la carrera presidencial: alusión en cadena nacional por Presupuesto 2026 desata la furia de Kast

El engranaje que echó a andar la Cancillería por Bachelet: el foco estará en los cinco países con derecho a veto en la ONU

Lo más leído

1.
“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

“No Presidente”: Kast le responde a Boric tras ser aludido en cadena nacional por Presupuesto 2026

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

Detienen al exfutbolista Jean Paul Pineda y su pareja por agresiones mutuas

4.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

5.
Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Abogada de la familia de Julia Chuñil afirma que existe escucha telefónica en que sospechoso dice que la dirigente mapuche “fue quemada”

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

“Desde la Patagonia hasta Coquimbo”: qué regiones recibirán lluvia este fin de semana

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Cuál es el fármaco “milagroso” y multimillonario que descubrieron en Isla de Pascua (y por qué carga una historia oscura)

Servicios

Comienza en pocos días: confirman la fecha oficial del próximo Cyber Monday

Comienza en pocos días: confirman la fecha oficial del próximo Cyber Monday

A qué hora y dónde ver a España vs. México por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a España vs. México por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Cuba por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Comienza en pocos días: confirman la fecha oficial del próximo Cyber Monday
Chile

Comienza en pocos días: confirman la fecha oficial del próximo Cyber Monday

La Moneda cuestiona tono de Kast contra Boric por alusión en cadena nacional y llama a debatir “sin violencia”

El reclamo contra la Fiscalía de Antofagasta por traspié en preparación del juicio oral de los excadetes de Cobreloa

Grupo Patio aumenta a 51% participación en operadora de outlets Rentas Patio X
Negocios

Grupo Patio aumenta a 51% participación en operadora de outlets Rentas Patio X

Gobierno vuelve a aumentar estimación del déficit estructural 2025 y sube en más de US$ 2.000 millones saldo negativo

Las claves del Presupuesto 2026: nuevo gobierno podrá reasignar sólo 1% y habrá mayores restricciones para uso del FEES

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar
Tendencias

La Casa Blanca difunde fotografías que muestran el momento en que Netanyahu pidió disculpas a Qatar

Qué se sabe de la alerta de explosivos que llevó al cierre del Oktoberfest de Múnich

Cómo fue la detención de “Pequeño J”, el narcotraficante acusado de un triple femicidio en Argentina

El fallido “plan Japón” de Córdova: deconstruyendo las claves del tropezón de la Roja en el Mundial Sub 20
El Deportivo

El fallido “plan Japón” de Córdova: deconstruyendo las claves del tropezón de la Roja en el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Chile en el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Marcos Giron en el Masters de Shanghái

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo
Finde

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Primavera del Libro 2025: editoriales, lanzamientos y música en vivo con entrada gratis

Con Claudio Narea, Los Viking’s 5 y más: lo detalles del Oktoberfest del Maipo 2025

Leo Soto, exdirector de La Sonora de Tommy Rey estrena grupo: “Hay que dejarlo descansar en paz y no manosear su nombre”
Cultura y entretención

Leo Soto, exdirector de La Sonora de Tommy Rey estrena grupo: “Hay que dejarlo descansar en paz y no manosear su nombre”

A propósito de la serie Mussolini: 10 libros para entender y reflexionar sobre el auge del fascismo

Lollapalooza Chile 2026 revela su programación por día: ve aquí cuándo se presentará cada artista

Las claves del primer cierre del gobierno federal en EE.UU. desde 2018 y por qué la amenaza de este año es más grave
Mundo

Las claves del primer cierre del gobierno federal en EE.UU. desde 2018 y por qué la amenaza de este año es más grave

Israel dice estar cerca de completar el cerco a ciudad de Gaza y da una “última oportunidad” para que abandonen el lugar

Dinamarca sostiene que la crisis de drones es la situación “más peligrosa” desde el final de la Segunda Guerra Mundial

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más
Paula

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más

Hablemos de amor: Nunca recibí flores amarillas, y tampoco me hicieron falta

Más que moda: Claudia Poblete y el poder de crear desde la cárcel