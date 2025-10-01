Nueva Changan Hunter REEV: la primera camioneta de su tipo en Chile

La Hunter es una de las puntas de lanza de Changan en Chile, junto al SUV X7 Plus y el sedán Alsvin, con ventas cercanas al millar de unidades, de acuerdo al último informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), correspondiente a agosto.

La camioneta ahora llega en su versión eléctrica de rango extendido enchufable, siguiendo los pasos del Deepal S07 y el Changan CS55 Plus iDD, los otros estrenos que ha hecho este año el Grupo Changan en el segmento de vehículos de bajas y cero emisiones.

Comparte tren motriz con Deepal S07 y, dependiendo de la versión, incorpora uno o dos motores eléctricos encargados de la propulsión y otro a combustión que genera electricidad para los primeros. Gracias a ello, ofrece una autonomía total combinada de hasta 1.031 kilómetros.

¿Qué motor tiene la Changan Hunter REEV?

El motor a combustión es un 2.0 turbo de 135 kW y 330 Nm de torque. A ese, la versión 4x2 Luxury suma uno eléctrico de 130 kW y 320 Nm situado en el eje trasero, mientras que la Elite 4x4 añade un segundo propulsor en el eje delantero que entrega 70 kW adicionales y eleva el torque combinado hasta los 450 Nm.

Ambas versiones incorporan una batería de litio ferrofosfato de 31,18 kWh, que puede recargarse en solo 30 minutos mediante un sistema de carga rápida y les entrega una autonomía en modo 100% eléctrico de hasta 131 kilómetros, según el ciclo NEDC. Poseen una transmisión automática E-CVT.

¿Cómo es el diseño de la Changan Hunter REEV?

En su frontal destacan su nueva parrilla tipo cascada y los faros led en dos niveles. De perfil sobresalen los tapabarros ensanchados, los rieles decorativos en el techo y las llantas aro 18 (de 17” en la versión Luxury).

Atrás, la atención se centra en las ópticas traseras en posición vertical y en el portalón, que incluye un peldaño para facilitar el proceso de carga y descarga.

¿Cómo es el interior?

La Changan Hunter REEV posee un panel de instrumentos totalmente digital de 7,5” que se integra con la pantalla de 12,3” del sistema de infoentretenimiento, compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica.

Otros elementos destacados son su climatizador, el sistema de sonido con seis u ocho parlantes (según versión), el cargador inalámbrico, el volante multifunción, el tapiz de tela y cuero, y los asientos delanteros calefaccionados con ajustes eléctricos en la versión Elite 4x4.

¿Cuánto mide la Changan Hunter REEV?

La camioneta está desarrollada sobre la misma plataforma que la variante diésel, pero cuenta con mayores dimensiones: 5.380 mm de largo (+50 mm), 1.980 mm de alto (+50 mm) y 1.885/1.875 mm de ancho (+10 mm versión Luxury). Su distancia entre ejes, en cambio, se mantiene en 3.180 mm.

La zona de carga es de 1.600 mm de largo, 1.595 mm de ancho y 520 mm de alto. Se incluyen ahí salidas de enchufes eléctricos de 220V.

¿Cuánto carga la Changan Hunter REEV?

Puede transportar hasta 940 kilos en la versión Luxury y 900 en la Elite. Asimismo, puede remolcar hasta dos toneladas y media.

La suspensión es de doble horquilla en el eje delantero y Multi-Link en el trasero, mientras que los frenos son de disco en las cuatro ruedas.

¿Qué elementos de seguridad tiene?

De serie, viene con cuatro airbags, sistema de monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), asistentes de arranque en pendiente (HHC) y de frenado (BA), bloqueo de diferencial trasero, cámara 360° con vista en 540°, controles de estabilidad lateral (AYC), crucero y de descenso en pendiente (HDC), modos de dirección (Light, Comfort y Sport), grabador de video HD, retención automática del vehículo (AVH), tres modos de manejo (Eco, Comfort y Sport), sensores de estacionamiento traseros, sistema de apertura remota, alerta acústica del vehículo (AVAS) y alerta de salida de carril (LDW), entre otros. A lo que la variante Elite 4x4 añade control de balanceo de remolque (TSC) y 2 airbags.

¿Cuánto cuesta la Changan Hunter REEV?

Ya se encuentra disponible a la venta, con precios que parten en los $29.990.000 para la versión Luxury 4x2 y alcanzan los $33.990.000 en la Elite 4x4. Su garantía es de 5 años (60 meses) o 100.000 km. de parachoque a parachoque, 5 años (60 meses) o 150.000 km. de garantía limitada de tren motriz, y ocho años (96 meses) o 120.000 km para batería eléctrica de alto voltaje, en ambos casos, lo que suceda primero.