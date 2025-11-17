Nueva JAC T9 EV: se suma una pick-up eléctrica a la gama

En JAC Motors consideran que tienen bastantes motivos para estar satisfechos con el 2025: desde que se iniciara la relación comercial con Gildemeister, la marca ha escalado 10 puestos en el ranking de marcas en Chile, pasó de 0,9% de participación de mercado a 2,8% y presenta un avance de 45% entre los SUV.

Estas razones fueron suficientes para justificar el viaje del presidente global de JAC Motors, Mr. Xiang Xingchu, para observar in situ los avances de la firma, que incluyeron la inauguración del primer local exclusivo en Movicenter.

La marca aprovechó la visita para realizar la presentación de la actualización de su gama de camionetas. Se estrenó la octava generación de la T8, que incluyó a la T8 Pro, que entre sus principales características presente su nuevo motor 2.5 turbodiésel Isuzu (148 Hp de potencia y un torque de 400 Nm), una pantalla táctil de 9 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, una nueva parrilla frontal para la T8 Pro mecánica igual a la de la versión automática.

¿Cómo es la JAC T9 eléctrica?

La jornada sirvió para la incorporación de las T9 Team Chile y 100% eléctrica. Con esta última, además, JAC se convierte en una de las pocas marcas con opciones de pick-up de este tipo.

La camioneta cuenta con dos motores eléctricos, uno delantero de 70kW y otro trasero de 150kW, que entregan 340 Nm de torque inmediato. Asimismo, posee una batería CATL de 88 kWh, que le entrega una autonomía de hasta 317 km en ciclo WTLC.

Sus medidas son 5.330 mm de largo, 1.965 mm de ancho y 1.920 mm de alto, 3.110 mm de distancia entre ejes y un despeje al suelo de 205 mm. Su profundidad de vadeo es de 300 mm y ángulos de ataque y salida de 27° y 32°, respectivamente.

Destaca también el chasis de acero de alta resistencia, las vigas de refuerzos para los impactos laterales, la barra antivuelco, el despeje de suelo de 20 cm y los cuatro modos de manejo (normal, eco, nieve y offroad).

A esto se suma su equipamiento en seguridad, que incluye el sistema ADAS, con detección de punto ciego, control crucero adaptativo y seis airbags.

En el interior, luce un volante de cuero multifunción, pantalla táctil de 10.4 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico y toma de 12 voltios para dispositivos electrónicos.

¿Cuánto cuesta la JAC T9 EV?

El precio de esta camioneta eléctrica en Chile es de $37.990.000 más IVA. Mientras que T8 Comfort 4x2 cuesta $13.990.000+IVA, la T8 Comfort 4x4 tiene un valor de $14.490.000+IVA y la T8 Pro Luxury 4x4, $17.490.00+IVA.