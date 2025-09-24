Nueva Poer P500: el primer híbrido enchufable de GMW en Chile

La Poer se ha convertido en el principal referente de GWM en Chile, tal como lo demuestra que sea el tercer vehículo más comercializada en el país, detrás de la Toyota Hilux y la Toyota L200.

Para ampliar su catálogo, ahora llega la Poer P500 PHEV, el primer modelo híbrido enchufable a gasolina de la marca en Chile.

Su arribo viene con altas expectativas, en especial por los galardones que ha recibido en el último tiempo: fue el primer híbrido en ganar el premio “Camioneta del Año” en Sudáfrica; la elegieron la “Mejor Camioneta de Doble Cabina” en Australia y el “Mejor modelo comercial HEV” en Tailandia.

El quinto lanzamiento de GMW en 2025 es el tope de línea del modelo y se presenta con el rótulo de ser la primera camioneta de alta gama con capacidades off-road impulsada por nuevas energías en el mundo.

Disponible en versión única, la nueva Poer P500 PHEV posee un motor 2.0 turbo que genera 241 hp a 6.000 rpm y un 380 Nm de torque a 4.000 vueltas, mientras que el bloque eléctrico entrega 161 hp y 400 Nm de par, para sumar una potencia combinada de 402 hp y 750 Nm. Así, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 6,9 segundos y tiene un consumo ponderado homologado de 58 km/l.

Su autonomía en modo 100% eléctrico es de 115 kilómetros, a la vez que su rango ampliado es de hasta 1.060 kilómetros, según el ciclo NEDC.

El proceso de recarga de la batería puede tardar 24 minutos para pasar del 30 al 80% con un cargador rápido (50 kW) o 6,5 horas con un WallBox de 7 kW (15 al 80%).

La transmisión está a cargo de una caja automática de nueve velocidades (9HAT), que se caracteriza por ofrecer pasos de marcha más suaves, una respuesta rápida y una entrega de par eficiente.

Además, trabaja en conjunto con un sistema de tracción 4x4 BorgWarner 4A + Mlock, equipado con bloqueo de diferencial electrónico en ambos ejes, que le otorga capacidades todoterreno pocas veces vistas en camionetas electrificadas.

Posee distintos modos de manejo 4x4, tres bloqueos de diferencial y 11 programas de terreno.

Asimismo, posee una capacidad de vadeo de 800 mm, un despeje de 218 mm, una carga útil de 604 kilos, una capacidad de arrastre que alcanza los 2.500 kilos con frenos (750 kilos sin ellos), neumáticos All Terrain aro 18 y unos ángulos de ataque y salida de 30° y 22°, respectivamente.

Construida sobre la misma plataforma que el Tank 500, sus dimensiones son de 5.445 mm de largo, 1.991 mm de ancho y 1.924 mm de alto, además de 3.350 mm de distancia entre ejes.

Su equipamiento tecnológico y de seguridad incluye climatizador trizona, botón Keyless de encendido y apagado de motor, Head Up Display (HUD), panel de instrumentos digital de 12,3” y un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 14,6” compatible de forma inalámbrica con Bluetooth, Apple CarPlay y Android Auto.

A esto se suma un equipo de audio Infinity con 10 parlantes, cargador inalámbrico para celulares tanto en la consola delantera como en los apoyabrazos de la segunda fila, espejo retrovisor electrocromático, sunroof, selector de modos de conducción y tracción; volante multifunción con tres niveles de rigidez (cómodo, ligero y deportivo) forrado en ecocuero y calefaccionado; Paddle Shift, además de asientos delanteros y traseros eléctricos, calefaccionados y ventilados, con función de masaje en los delanteros.

En cuanto a seguridad, la GWM Poer P500 PHEV viene con seis airbags, sistema antivuelco (RMI), asistente de partida en pendiente (HHC), control de descenso (HDC), control de balanceo del remolque, sensores delanteros y traseros, cámaras 360° en alta definición y de 180° con chasis transparente.

Además, incorpora una completa suite de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), con elementos como control crucero adaptativo inteligente (ACC), asistencia inteligente en curva, alerta de colisión frontal (FCW) y trasera (RCW), advertencia y frenado automático de emergencia (AEB), monitor de punto ciego (BSM), asistente de mantención de carril, alerta de tráfico trasero con frenado automático, asistente de rebase de vehículos de gran tamaño y sistema de estacionamiento asistido, entre otros.

El precio de la nueva GWM Poer P500 PHEV en Chile es de $41.990.000 + IVA y una garantía de seis años o 150.000 kilómetros, lo que primero suceda.